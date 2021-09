Riverdale saison 5 : Le retour de Mothman pourrait-il faire allusion à la mort d’Archie ?

in

Les derniers épisodes de la saison 5 de Riverdale ont révélé le retour des Mothmen, selon Rose Blossom, dans la récente bande-annonce dévoilée par la série. Mais qu’en est-il d’Archie ? Attention spoiler !

La saison 5 de Riverdale a surpris les fans avec les rebondissements qui ont eu lieu avec Jughead (Cole Sprouse), Archie (KJ Apa) et le père de Veronica (Camila Mendes), Hiram Lodge (Mark Consuelos), qui a gardé la ville opprimée pendant si longtemps et les choses semblent changer.

Dans l’épisode 16 de la saison 5 de Riverdale, nous avons vu Archie se retrouver piégé dans les mines après que Hiram, le père de Veronica, ait ordonné leur destruction avec toutes les personnes qui s’y trouvaient, maintenant sa vie est en danger.

Cependant, le synopsis qui a été révélé pour l’épisode 17 de la cinquième saison a dévoilé ce qui attend tous les personnages, notamment Veronica, qui pourrait faire face à son père.

Il est écrit : “Après avoir appris qu’un ami a disparu, Tabitha (Erinn Westbrook) demande l’aide de Jughead et Betty (Lili Reinhart) pour enquêter sur cette disparition.”

Riverdale pourrait enfin tenir tête à Hiram, dont les plans ont tourmenté la ville au cours des cinq dernières saisons. Mais les paroles de Rose Blossom (Barbara Wallace), ont alarmé tout le monde, car Mothman semble être de retour. Regardez la bande-annonce ci-dessous.

Riverdale | Season 5 Episode 17 | Dance Of Death Promo | The CW

L’héritier des Blossom semble invoquer une force puissante pour aider les mineurs piégés, tandis qu’un des êtres étranges semble traquer Toni Topaz (Vanessa Morgan) dans la forêt. Mais pourrait-il s’agir d’un autre méchant déguisé ?

Alors qu’il ne reste plus que trois épisodes de la saison 5 de Riverdale, les fans ont évoqué la mort possible de l’un des personnages favoris. Nous ne pouvons qu’attendre et voir ce qui se passera dans l’épisode 17, qui sera diffusé le jeudi 23 septembre sur Netflix.