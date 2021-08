Riverdale saison 5 épisode 11 : date de sortie, spoilers et où voir en streaming

Dans le dixième épisode de la saison 5 de Riverdale, Tabitha aide Jughead à retrouver son étincelle perdue en tant qu’écrivain. Betty apprend une vérité étonnante sur son petit ami Glen et se retrouve dans une situation dangereuse lorsque son frère Charles et son petit ami prisonnier Chic se présentent à la résidence Cooper. Veronica rend visite à son ex-mari à New York. Vous trouverez plus d’informations à ce sujet dans la section récap. Maintenant, voici ce que vous pouvez attendre de l’épisode 11 de la saison 5 de Riverdale !

Riverdale Saison 5 Épisode 11 Date de sortie

L’épisode 11 de la saison 5 de Riverdale devrait sortira le 12 août 2021 sur Netflix. Après sa longue pause de mi-saison, la série est de retour pour nous divertir avec de nouveaux épisodes sortis chaque semaine. La saison en cours compte 19 épisodes d’une heure.

Où regarder Riverdale saison 5 épisode 11 ?

Le nouvel épisode de Riverdale sera d’abord diffusé sur The CW le 11 août (aux Etats-Unis). En France, vous pouvez regarder l’épisode 11 de la saison 5 de Riverdale sur Netflix uniquement, un jour après sa sortie donc le 12 août.

Spoilers Riverdale saison 5 épisode 11

L’épisode 11 de la saison 5 de Riverdale, intitulé “Chapitre quatre-vingt-sept: Strange Bedfellows”, reprendra l’histoire de la fin de l’épisode 10. L’évasion de la prison d’Hiram a poussé Archie à prendre les choses en main. Il dirigera la mission de sécuriser tous les prisonniers en liberté restants, y compris Charles et Chic, probablement encore en convalescence à l’hôpital.

Il va sans dire que toute l’opération est risquée et Archie pourrait se retrouver à la merci d’un homme armé. Pris de panique, Tabitha demandera l’aide de Betty pour retrouver Jughead et résoudre le mystère de ses possessions tachées de sang. Enfin, Cheryl s’occupera du retour de Penelope, ce qui pourrait encore menacer Riverdale. Voici une bande-annonce pour l’épisode à venir!

Riverdale 5x11 Trailer "Strange Bedfellows" (HD) Season 5 Episode 11 Trailer

Lire cette vidéo sur YouTube

Riverdale Saison 5 Episode 10 Récap

Dans le dixième épisode, intitulé « Chapitre quatre-vingt-six : Monsieur Pelote », Betty est choquée d’apprendre que son agent du FBI, Glen, fait des recherches sur les tueurs en série de sa famille. D’un autre côté, Jughead a du mal à se débarrasser du blocage de l’écrivain, l’incitant à recourir aux psychédéliques. Son patron Tabitha, qui a un léger béguin pour Jughead, accepte de s’occuper de lui pendant son voyage même après qu’il l’ait refusée. Ailleurs, Alice découvre que les jumeaux de 9 ans Juniper et Dagwood ont agressé un camarade de classe.

Ensuite, Chad, l’ex-mari de Veronica, la fait chanter pour qu’elle se présente à New York après avoir menacé de divulguer des photos d’elle en train d’embrasser Archie. Chad a également pris de l’argent dans sa bijouterie, et la seule façon pour lui de la laisser partir est que Veronica attende qu’il la rembourse. L’ancien supérieur de l’armée d’Archie, le général Taylor, veut couvrir une sale mission, mais quand Archie n’est pas d’accord avec son plan, Taylor menace de l’utiliser comme bouc émissaire.

Après qu’un groupe de prisonniers se soit libéré de la prison d’Hiram, Charles et son petit ami, Chic, se présentent à la résidence Cooper et demandent à Juniper de blesser Glen tout en reconstituant “Monsieur Pelote”. Cependant, Betty se porte volontaire pour le faire et finit par poignarder Chic immédiatement après. Avant que Charles ne puisse atteindre Alice, Betty lui tire dessus. Ayant perdu foi en la vie et en le FBI, Betty fonce sur la Lonely Highway à la recherche de Polly. À la fin, Tabitha entre avec une paire de menottes avec le roman terminé de Jughead qui est maculé de sang.

Rendez-vous sur Netflix le 12 août pour voir l’épisode 11 de la saison 5 de Riverdale.