Riverdale Saison 5: distribution, date de sortie et toutes les autres mises à jour

Mises à jour de Riverdale Saison 5: L’une des émissions les plus regardées et les plus appréciées de Netflix devrait sortir sa 5e saison. Non, ce n’est pas une blague et vous lisez absolument correctement. La série Riverdale arrive bientôt avec sa saison 5 sur la plateforme de streaming.

Riverdale est une série dramatique télévisée américaine adaptée par Archie Comics. La série dépeint magnifiquement le drame des adolescents. Il s’agit donc d’une «incontournable» pour les amateurs de théâtre pour adolescents. La série a jusqu’à présent atteint une base de fans assez importante avec ses quatre saisons. Il a reçu jusqu’à présent beaucoup d’amour et de soutien de la part du public. Le renouvellement de l’émission a été officiellement annoncé pour la saison 5.

Voici tout ce que vous devez savoir sur la prochaine saison de Riverdale.

Mises à jour sur Riverdale saison 5

Actuellement, l’émission est dans sa phase de pré-production. Le tournage commencera juste après la fin de la pandémie de coronavirus. Il n’y a pas de date particulière pour la sortie de la saison 5, car la pandémie a retardé les plans.

Le scénario de la saison 5 a commencé en avril 2020. Mais il y a des informations correctes fournies par les créateurs. Ils ont dit que la saison à venir comportera également 22 épisodes, comme les précédents.

La date de tournage et de sortie n’est pas claire car personne ne sait quand il sera sûr de tourner la série.

L’écrivain de la série a confirmé que la saison 5 commencera avec le reste de la saison 4. Les téléspectateurs auront tout d’abord la possibilité de voir les épisodes 20, 21, 22 de la saison 4, puis la saison 5 arrivera sur les plateformes de streaming. Les téléspectateurs devraient rester calmes maintenant.

Acteurs de la saison 5

La plupart des acteurs précédents reprennent dans la prochaine saison de Riverdale. Certains des nouveaux personnages sont également attendus avec l’histoire allant de l’avant. Le casting vedette de l’émission comprend Camila Mendes, Cole Sprouse, Lili Reinhart, Vanessa Morgan, Medelaine Petsh et bien d’autres.

