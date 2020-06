Riverdale Saison 5 : Cole Sprouse en dit un peu plus

Cole Sprouse a parlé de tous les changements que « Riverdale » va subir en raison de la pandémie de COVID-19. Il a également parlé de la saison 5.

Cole Sprouse a parlé de sa série à succès Riverdale et de l’impact de la pandémie COVID-19 sur la saison 5 de l’émission. Dans une interview avec une agence de presse, l’acteur a mentionné que la série va faire l’objet d’un examen minutieux en ce qui concerne les horaires de tournage, car la pandémie va apporter de nouveaux défis.

Des conséquences étonnantes suite à l’épidémie de Covid 19

Cole Sprouse a déclaré dans une interview que des éléments tels que les scènes romantiques, l’interaction entre les stars sur le plateau, les scènes, et bien d’autres choses encore, allaient subir un grand changement. Il a également ajouté qu’il était impatient de voir comment le tournage se poursuivrait une fois que tous les changements seraient mis en place.

Riverdale est une série qui s’inspire directement des bandes dessinées Archie et met en scène Lili Reinhart, KJ Apa, Camila Mendes et Cole Sprouse. La série devait voir sortir la saison 5 cette année, mais cela ne se fera plus en raison de la pandémie de COVID-19. La série sortira sa nouvelle saison en 2021 et aura, semble-t-il, également un saut dans le temps. Les détails n’ont pas encore été donnés par les producteurs et les stars. Dans une interview accordée à AP Entertainment, Cole Sprouse explique : « Notre série est le type exact de rubrique qui va être examinée de près en fonction de la façon dont les choses vont changer techniquement », a-t-il déclaré, rajoutant aussi qu’il pense que « la nature des scènes romantiques allait surement changer. »

Déjà, la 4e saison de la série a été plus courte que d’habitude puisqu’au lieu d’avoir les 22 saisons habituelles, la saison 4 s’est terminée avec 19 épisodes au compteur. Ainsi, certaines intrigues clés de la saison n’ont pu être totalement développées. Rassurez-vous, on en saura beaucoup plus lors de la cinquième saison

