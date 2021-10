Riverdale saison 5 : Betty est-elle enceinte ?

De nombreuses théories sur la grossesse de Betty Cooper (Lili Reinhart) dans la saison 5 de Riverdale ont émergé. Les rumeurs sont nées lorsque le showrunner Roberto Aguirre-Sacasa a posté une photo avec plusieurs emojis, dont celui d’une femme blonde enceinte. Prenant cela comme une prédiction pour l’avenir de Betty, les fans ont commencé à spéculer sur sa grossesse supposée et sur l’identité du père. Nous aussi, à la rédac de Betanews, nous avons décidé d’approfondir et de vérifier les rumeurs par nous-mêmes !

Qu’arrive-t-il à Betty Cooper ?

La série présente Betty comme la meilleure amie et voisine d’Archie, qui a un faible pour lui romantique. Elle est également assez proche de Veronica, et bien que les deux aient des retombées initiales sur Archie, ils acceptent bientôt de ne laisser aucun garçon s’interposer entre leur amitié. Gentil, compatissant et réservé, Betty est un personnage assez facile à aimer. Cependant, sa détermination à combattre le mal et sa bravoure face au danger est ce qui lui vaut beaucoup d’admiration de tous les autres.

Au cours de la série, Betty et Jughead ont une relation de temps en temps. Bien qu’ils semblent être le couple de pouvoir parfait, leur chemin ensemble est semé d’obstacles et, au fil du temps, les deux se séparent lentement. D’un autre côté, bien que Betty s’intéresse de temps en temps à Archie, il s’agit d’une connexion très sporadique.

Pourtant, des développements récents les montrent mettant de côté leurs sentiments amoureux et entamant une relation physique, qu’ils abandonnent finalement pour rester amis. Cependant, la saison se termine sur un cliffhanger alors que les deux décident de raviver leur relation juste au moment où une bombe retentit sous le lit d’Archie.

Betty Cooper est-elle enceinte dans Riverdale Saison 5 ?

Non, Betty Cooper n’est pas enceinte dans Riverdale saison 5. Au lieu de cela, elle choisit d’aller à Quantico pour s’entraîner et essaie de capturer le tueur au sac poubelle (TBK). La fin de la saison la voit devenir un agent officiel du FBI et rouvrir le bureau du FBI de Riverdale. Cependant, un tweet du showrunner Roberto Aguirre-Sacasa commémorant la fin du tournage de la saison 5 présentait une multitude d’émojis, dont celui d’une femme blonde enceinte. Les fans ont pris cela comme un signe et ont supposé que Betty pourrait avoir affaire à une grossesse dans la saison 6.

Lors d’un entretien avec CBS 8 en août 2021, Roberto Aguirre-Sacasa a abordé la rumeur de grossesse en déclarant:

«Nous explorons une autre facette du fait que Betty et Archie sont ensemble, différente des simples amis, c’est différent d’être amis avec des avantages. Je vous laisse spéculer sur ce qu’est cette facette différente, mais elle est à venir. Ça arrive.”

De plus, dans une autre interview d’août 2021, il a confirmé que l’émission était prête à explorer la relation d’Archie et Betty, et que les téléspectateurs pourraient la voir s’approfondir d’ici la fin de la saison 5. Naturellement, de telles mises à jour – couplées à l’émission taquinant Archie et Betty sont supposées grossesse – a conduit à renforcer les rumeurs.

Bien que rien ne soit encore authentifié, les fans ont spéculé sur qui pourrait être le père supposé, le consensus général étant divisé entre Jughead et Archie. Cependant, il convient de noter que ni le réseau ni Lili Reinhart n’ont jugé nécessaire d’aborder officiellement les rumeurs de grossesse. Ainsi, sans nouvelles confirmées sur la grossesse de Betty, son sort dans la saison 6 reste incertain même face à d’innombrables hypothèses.