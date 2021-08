Riverdale saison 5 : Bande-annonce et date de sortie de l’épisode 12 sur Netflix

in

Riverdale est revenu sur The CW cette semaine avec de nouveaux épisodes de sa cinquième saison. Cette fois, “Drôles de paroissiennes” a été présenté en première, où nous avons vu qu’Archie veut redevenir ami avec Veronica ; Betty, Tabitha et Jessica recherchent Jughead ; et comment les criminels qui se sont échappés de prison veulent piller la ville à tout prix.

À quelques jours du retour de la série basée sur Archie Comics, la bande-annonce de l’épisode 12 intitulé “Citizen Lodge” a été publiée. La bande-annonce est réalisée par James DeWille, à partir d’un scénario de Brian E. Paterson. En France, la série Riverdale est diffusée sur Netflix en US+24.

De quoi parlera l’épisode 12 de Riverdale saison 5 ?

Intitulé “Citizen Lodge”, le nouvel épisode de “Riverdale” saison 5 racontera le passé du père de Veronica, Hiram Lodge. Le personnage est joué par l’acteur Mark Consuelos.

Selon la bande-annonce, Hiram partage avec Reggie son histoire d’origine et comment il est passé d’un jeune Laime Luna (star invitée Michael Consuelos) au caïd de Riverdale. Pendant ce temps, Reggie pense aussi à son père.

Nous verrons également comment Hiram et la mère de Veronica, Hermione Lodge, commencent leur romance au lycée de Riverdale. Ici, l’actrice Camila Mendes (Veronica) reprendra son rôle dans la version jeune d’Hermione, jouée par Marisol Nichols.

Riverdale 5x12 Promo "Citizen Lodge" (HD) Season 5 Episode 12 Promo

Lire cette vidéo sur YouTube

Quand le nouvel épisode de “Riverdale” 5 sera-t-il diffusé ?

Il sera diffusé sur The CW le 18 août, et en US+24 en France le jeudi 19 août sur Netflix.