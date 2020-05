« Riverdale » Saison 4: Plus d’épisodes dans cette saison. Découvrez la raison et la suite?

– Publicité –



Mises à jour de la saison 4 de «Riverdale»: Une pause. Oui, une pause a été donnée à notre vie par l’épidémie de coronavirus. Des grandes industries manufacturières à notre série Web préférée, tout. L’une des victimes est une série bien connue du géant du streaming Netflix Riverdale.

Sa production est arrêtée au milieu en raison du coronavirus. La chose qui met un terme aux fans se demande ce qui arriverait du reste de la saison quatre. La saison en cours est écourtée et la finale a été diffusée mercredi. Ce ne sera qu’une saison de 19 épisodes qui devait être de 22 épisodes.

Seuls 19 épisodes seront là pas 22

En fait, lorsque la production a été arrêtée, l’équipe était au milieu du tournage de l’épisode 20. Réalisé par Mädchen Amick, l’émission la plus attendue a été forcée de se terminer le 19. Comme l’émission s’est terminée au milieu, cela suggère également que nous allons chacun de gâteau qui a été décidé d’être servi. Il ne sera pas pris en compte.

Mädchen Amick sur le départ de Skeet Ulrich et Marisol Nichols

Dans nos précédents rapports, nous vous avions informé du départ de Skeet Ulrich et Marisol Nichols du spectacle après cette saison. Quand le réalisateur a été interrogé à ce sujet dans une interview, elle a dit qu’elle n’abordait pas leur départ dans l’épisode.

«Je connais aussi Roberto [Aguirre-Sacasa, the show’s creator] aime Skeet et Marisol, et il m’a dit qu’il espérait que leurs personnages pourraient aller et venir de la série en fonction de la disponibilité de chacun », a-t-elle répondu.

Eh bien, je sais que tout le monde attend désespérément de voir ce qui va arriver à la relation entre le demi-frère de Betty Charles et son faux demi-frère Chick. Mais, malheureusement, cela ne fera pas non plus partie de la finale. « Nous n’avions pas abordé cela pour mon épisode », a expliqué Mädchen. « Je pense que c’était dans les prochains. »

Interrogé sur le 19e épisode, Mädchen suggère que cela tournera autour des enfants et du principal Honey. Oui, autour de ceux qui se sont battus avec toute la saison. « Il y a un mélange de fantaisie de ce qu’ils veulent faire à M. Honey et de réalité de ce qui finit par arriver à M. Honey », a-t-elle déclaré.

Et ensuite dans la saison 4 de «Riverdale»?

La saison en cours se terminera comme une saison incomplète, mais que faire ensuite? Qu’y aura-t-il dans la poche de la cinquième saison pour nous? Il y a quelques bavures et certains rapports des médias suggèrent également que le spectacle impliquerait un saut dans le temps.

Ils bondiront sur le collège et avanceront avec un saut de quatre ou cinq ans la saison prochaine. Ce titre a été renvoyé, lors d’une interview

Mädchen l’a confirmé.

En fin de compte, nous avons quelque chose qui apportera un sourire sinistre sur votre visage.

Comme cette saison se termine plus tôt, cela signifie que la prochaine saison affichera Netflix très bientôt.

