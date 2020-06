« Riverdale »: Mädchen Amick décompose pour diriger la finale de la saison 4

… Et c’est une conclusion Riverdale Saison 4! « Chapitre soixante-seize: Tuer M. Honey » n’était pas supposé être le dernier épisode de la saison – il y en avait initialement 22 commandés – mais comme la plupart de la télévision et du cinéma, Riverdale a été fermé tôt en raison de COVID-19. Cependant, en conséquence, le dernier épisode de la saison 4 a été aussi le premier épisode réalisé par la star de longue date Mädchen Amick, qui incarne Alice Cooper dans la série.

Au cas où vous auriez manqué l’heure, et spoilers au-delà de ce point, tandis qu’un mystérieux Voyeur continue d’envoyer des cassettes VHS menaçantes dans la ville de Riverdale, les enfants de Riverdale High décident qu’il est temps de prendre soin de leur principal au nez dur, M. Honey (Kerr Smith), une fois pour toutes. Entre des séquences fantastiques via l’imagination de Betty Cooper (Lili Reinhart) et Jughead Jones (Cole Sprouse) écrivant une histoire, ils imaginent ce qui pourrait arriver s’ils kidnappaient et tuaient M. Honey. Pendant ce temps, M. Honey a son propre programme, en utilisant le mauvais comportement de la vie réelle des enfants (enfin, la vie fictive) pour fermer le bal, conduisant les parents et les adolescents à faire équipe pour le faire tomber.

Pour en savoir plus sur la façon dont l’épisode s’est réuni et sur ce qui pourrait être en avance pour le couple préféré des fans FP Jones (Skeet Ulrich) et Alice, alias Falice, lisez la suite:

Décideur: D’où est venue l’idée initiale de diriger? Quand ce germe a-t-il commencé et pourquoi maintenant Riverdale?

Mädchen Amick: Je suis devant la caméra depuis 1987. J’ai une longue carrière. Mais je dirais que c’est probablement au milieu de la vingtaine que j’ai commencé à réaliser que lorsque je lis un script, je suis vraiment visuel. Je peux imaginer comment ça va se réaliser. Parfois, c’est bien et parfois c’est mal, parce que parfois j’imaginais en quelque sorte un meilleur projet en train de se réaliser que ce qui s’est réellement passé. Mais la plupart du temps, cela m’a gardé vraiment optimiste et me sentais concentré et excité par ce que je faisais.

C’était intéressant de simplement lire un script et de le voir si clairement, mais à peu près devant la caméra et donner vie à mon personnage et que ce soit ce sur quoi je me suis concentré et ce dont j’étais responsable. Mais toujours, au fond de mon esprit, j’ai juste le désir de l’exécuter et de concrétiser cette vision. Cela fait longtemps que je suis là, mais je suis occupé juste devant la caméra. Une partie de cela est une bonne excuse pour ne pas être assez courageux pour dire: «Hé! Je veux être réalisateur, je veux être pris au sérieux en tant que réalisateur! »

Il y a environ cinq ou six ans, je commençais enfin à le faire. J’ai commencé par réaliser des clips, ce que j’aime parce que mon adolescence était dans les années 80. C’est à ce moment que MTV est devenu populaire. C’était cette nouvelle façon passionnante de raconter des histoires. Alors j’ai fait ça, j’ai gagné des prix. J’ai réalisé et créé des docuseries. J’ai réalisé [a] pilote. Mais il s’agissait probablement de la saison 2 de Riverdale que je connaissais… C’est une bonne occasion pour les acteurs, parfois, de pouvoir se mettre derrière les caméras. Montre qu’ils sont allumés sont généralement très favorables. J’ai donc commencé à faire savoir que j’aimerais vraiment diriger et être pris au sérieux.

Et puis dans la saison 3, Roberto [Aguuirre-Sacasa] m’a appelé et il a dit: « Hé madame, vous voulez diriger? » Et je me disais: « Oui! » C’est alors que j’ai commencé à devoir cocher toutes les cases. J’ai fait mon atelier de Director’s Guild – pour pouvoir y prétendre, vous devez avoir déjà réalisé certaines choses et remporté un prix. J’ai mis tout ce travail, j’ai suivi quelques épisodes. Ouais, finalement dans la saison 4, j’ai été programmé et je ne savais pas quel épisode j’allais diriger, et il se trouve que c’était 19.

Après cette longue période de préparation, comment c’était de marcher sur un plateau Riverdale, ce premier jour en tant que réalisateur?

Certainement très excitant. Je n’ai pas beaucoup dormi la nuit précédente. Parce que vous allez marcher, mettez vos mains sur ce volant et dirigez le navire! Vous voulez y arriver, et c’est une machine très rapide. Les émissions de télévision d’une heure sont les plus exténuantes, pénibles, car vous n’avez tout simplement pas assez de jours pour filmer ce qui est écrit. C’est un spectacle très ambitieux. Donc, pour tout presser, je savais que je devais être très efficace, la façon dont je tournais les choses. Je devais m’assurer que je savais sur quelles scènes je voulais passer du temps et sur quelles scènes je pouvais passer très rapidement. Et toujours honorer la narration, toujours honorer les performances, mais ne pas configurer trop de plans pour que je puisse réellement faire ma journée.

Je suis fier de dire que nous avons fait notre journée tous les soirs. La plupart des nuits, nous nous enveloppions tôt. C’était vraiment réussi. Je remercie vraiment les acteurs et l’équipe de s’être ralliés derrière moi. Je pense que c’était juste un épisode vraiment amusant. Je pense que nous nous sommes tous amusés.

J’ai reçu un courriel vraiment spécial de David Lynch la veille de mon premier jour et il a juste dit: «Assurez-vous que vous obtenez absolument tout ce que vous voulez sur chaque image, mais amusez-vous. Exactement. » Et il a dit: « N’oubliez pas de garder un œil sur le beignet, pas sur le trou. » [Laughs] J’ai donc imprimé ce petit message et je l’ai enregistré sur mon moniteur et je me suis juste rappelé, assurez-vous que je reçois tout ce que je veux sur la caméra, mais amusez-vous. C’était mon objectif principal, et je pense que nous avons fait du bon travail.

Au-delà de simplement atteindre vos marques, cependant, il y a un tas de visuels vraiment amusants. Y a-t-il eu un cliché qui vous a semblé, ok, voici la seule chose qui est vraiment pour moi que je veux accomplir au cours de cet épisode?

Je voulais juste vraiment – et Roberto et moi avons vraiment dû en discuter, parce qu’il est très particulier et se soucie vraiment de l’intention derrière tout, que j’aime et que je voulais honorer – mais je voulais aussi m’amuser dans ces scènes fantastiques. Je voulais vraiment savoir de lui, sur quoi allais-je avoir une longue laisse? Comment pourrais-je vraiment rendre ce que nous avons tourné inspirant et visuellement intéressant? Je voulais vraiment que ces séquences fantastiques donnent l’impression que nous entrions dans la tête de l’écriture de Jughead. Je voulais donner à ceux-ci une sensation très Hitchcock, Citizen Kane, parce que c’est un conteur très classique. Je voulais donc prendre des risques avec des angles étranges. Et même dans la salle de montage, enfreindre les règles et faire des coupes diagonales différentes à l’intérieur de quelqu’un dire quelque chose et ne pas couper les choses. Je m’amuse beaucoup avec ça. De plus, je voulais que le petit fantasme de vengeance de Betty soit très différent de Jughead. Ce sont les choses sur lesquelles je me suis concentré, sur lesquelles j’avais l’impression de pouvoir apporter ma voix et ma vision de l’épisode.

Cela passe vraiment. En particulier, il y a ce superbe cliché lorsque Jughead écrit l’histoire et vous passez très rapidement devant son visage, et l’éclairage change en même temps.

Ouais, c’était tellement amusant. C’était une façon amusante de dire que ce temps s’était écoulé. C’était vraiment super parce que Ron Richard était mon DP – il fait les épisodes bizarres. Quand j’ai suivi, j’ai suivi Rob Seidenglanz dirigeant l’un de nos Riverdale épisodes, Ron était son DP. J’ai donc déjà eu un très bon raccourci artistique avec Ron, et nous aimons beaucoup les mêmes films et aimons prendre des risques avec des trucs. Quand je lui ai proposé cette idée, il en était excité. Il savait déjà – voulions-nous passer de la nuit au jour ou du jour à la nuit. C’était vraiment amusant de pouvoir concevoir ça.

Lorsque les acteurs passent à la mise en scène, il y en a qui disent: «c’est ma chance de faire ma vitrine d’acteur et de me mettre en scène.» Ensuite, il y en a qui se tiennent complètement hors de la caméra. Avez-vous une préférence là-bas?

Ils ont demandé à Roberto et aux autres écrivains quand ils étaient en visite, ils voulaient savoir ce que je ressentais. Ils étaient comme, « Voulez-vous être dans l’épisode? Tu ne veux pas être dans l’épisode? » Et j’ai dit: «Vous savez, je voudrais être léger dans l’épisode. Tout simplement parce que je sais que mon cerveau va se trouver dans un espace de tête totalement différent. Donc, je préfère en quelque sorte ne pas être trop lourd, donc je peux vraiment garder mon œil sur le ballon et regarder les autres et être en mesure de voir les tirs et tout ça. » Donc j’espérais secrètement que je n’y serais pas du tout, mais j’ai dit: « Bien sûr, regardez: si vous avez besoin d’Alice pour l’histoire, bien sûr que je le ferai. »

Roberto aime toujours me défier. Il dit: « Hé, tu chantes? » Et je me dis « Définissez le chant ». [Laughs] Puis il dit: « Parce que tu vas chanter dans les comédies musicales » « Alors je me dis » uh-huh! Oui! Et c’est parti! » Il me met donc au défi et je suis toujours en train de jouer pour ça.

Heureusement les ADs, les réalisateurs adjoints ont travaillé avec moi et nous avons essayé de tout obtenir en une journée. Nous avons fini par récupérer la plupart de mes affaires en une journée. J’ai eu un autre jour qui était juste un peu court, où FP et moi décidons que nous allons aider Betty et Jughead et aller affronter M. Honey, c’était un autre jour. Je ne savais pas trop comment j’allais gérer ça. Je sentais que je pouvais faire confiance au DP. Écoutez, je vais mettre les globes oculaires de direction entre vos mains, afin qu’il puisse regarder ma performance et regarder le tir. Je me sentais très à l’aise avec lui pour prendre le relais.

Une fois que j’ai senti, juste d’être devant la caméra, que ça faisait du bien, et puis Ron m’a donné le pouce levé qu’il pensait visuellement que tout avait l’air bien, alors je regardais les lectures et je m’assurais juste que nous obtenions un bande dont j’étais content. Ce n’était pas seulement pour ma performance. C’était en fait comme le gros plan long dans le couloir. Je regarde juste tous les trucs techniques.

C’est une scène tellement amusante, ce badass marche dans le couloir vers le bureau de M. Honey, avec vous, Marisol Nichols et Molly Ringwald à l’avant. Comment avez-vous bloqué cette scène?

Eh bien, Roberto a définitivement écrit la grande marche lente dans le couloir pour les parents et les enfants. Mais vraiment, la mise en place, où tout le monde allait se tenir et où ils allaient descendre dans le couloir, j’ai conçu. Je pensais juste que ce serait une chose amusante et drôle de classique, des chaussures venant au coin de la rue, puis voir le cadre de rupture de roue du fauteuil roulant. Vous vous dites « Uh oh! »

C’était donc assez amusant de voir les parents descendre, j’ai mis les parents devant et les enfants derrière. Je pensais que ce serait amusant de se dire: « Ouais, c’est vrai! Ils viennent prendre les choses en main. » Alors ils étaient là pour nous soutenir, les soutenir. J’ai placé Alice au milieu parce qu’elle mène la charge et a conduit la confrontation avec M. Honey. C’était juste un heureux accident que j’avais Molly d’un côté, Marisol de l’autre. Je ne l’ai pas nécessairement fait exprès. Je voulais superposer les parents, m’assurer que les enfants étaient avec les parents et réunir tout le monde des deux côtés pour que je puisse voir tout le monde. Mon truc principal était juste d’essayer de voir tout le monde dans ce couloir étroit. Il s’est avéré que c’était cette tête de flèche triangulaire qui arrivait à M. Honey avec Alice, Mary et Hermione.

Quand j’ai regardé la séquence et que Ron nous a capturés tous les trois comme ça, j’étais comme, « Ooh! Zut! Regardez ça, les mamans menant la charge, étant des dur à cuire! » Ce fut un accident vraiment amusant et heureux.

À l’autre extrémité du spectre, je dois imaginer la scène de groupe dans Pop’s – ce qui est charmant, en particulier parce que je ne sais pas la dernière fois que nous avons vu autant de acteurs principaux au même endroit – avoir ce grand groupe doit ont été vraiment compliqués.

Cela n’a finalement pas été aussi compliqué que je l’imaginais, j’étais aussi inquiet à ce sujet. Genre, c’est un grand espace et nous avons beaucoup de nos personnages. Je viens donc de trouver quelque chose qui serait, je pense, naturel – en cela, vous allez à une fête, et les parents se ramifient dans une section et les enfants semblent se ramifier dans la section opposée. Cela semblait naturel pour ce que les personnages feraient, et cela a également facilité le tournage. Donc, nous avions en quelque sorte les deux côtés, puis les enfants; leur tirer dessus, puis les parents en disant: «Vous savez que nous vous aimons, nous sommes là pour vous soutenir. Désolé, tes années de lycée sont nulles. » [Laughs] Cela a fini par être plus facile que ce à quoi je m’attendais, donc c’était bien.

C’est aussi une belle scène à avoir là-dedans. Dans des circonstances mondiales évidentes et malheureuses, vous ne dirigez pas seulement l’épisode 19, vous dirigez également la finale de la saison 4, comme il se trouve. Mais on a l’impression que cette scène clôt vraiment les choses, d’une manière très douce.

Ouais, je pense que l’histoire a fini par coïncidence, juste être un très bon cliffhanger pour la saison. Cela a plutôt bien fonctionné.

Évidemment, nous ne savons pas exactement quand la production va nécessairement reprendre, mais avec le départ de Skeet Ulrich, y a-t-il un espoir d’une fin heureuse pour Falice à ce stade?

Oh mon Dieu, je ne sais pas! Pauvre Falice. Ils viennent de traverser tout ça, n’est-ce pas? Ouais, je ne sais pas quel était le plan de Roberto avant que nous soyons mis en quarantaine. Évidemment, il devra faire beaucoup d’ajustements pour la saison 5, car nous ne terminons pas la saison 4 comme il l’avait prévu. Si nous allons simplement reprendre et terminer les choses à partir du début de 5, je ne sais pas.

Je sais que Roberto adore Skeet et Marisol et a dit qu’il aimerait garder une porte ouverte, et espère que les personnages pourront continuer à revenir. J’ai donc le sentiment, que tous nos personnages qui sont soit assassinés soit s’éloignent, ils semblent toujours revenir et revisiter. Nous disons toujours: « Si vous mourrez sur Riverdale, vous aurez plus de temps d’écran. » [Laughs] Je ne pense pas que ce sera le dernier de Falice, mais je ne sais pas ce qu’il a prévu de conclure leur relation et l’histoire. Je pense que le plan était qu’ils allaient passer quelques années à la saison 5. Que ce soit encore en jeu, je ne suis pas sûr. Je découvrirai probablement en même temps que tout le monde.

Maintenant que vous avez été de ce côté de la caméra pour un épisode complet de la télévision, prévoyez-vous de réaliser à nouveau?

Ouais, absolument. J’ai déjà ma liste de souhaits d’émissions que j’aimerais diriger. Je suis également sur le point de réaliser un film. C’est juste maintenant, alors que tout s’arrête brusquement, qu’ils finalisent tout leur financement et quand nous pourrons y aller – nous avions prévu de le faire pendant cette interruption, mais alors tout a changé. Mais oui, j’espère vraiment que c’est le début, maintenant, d’une carrière de réalisateur réussie.

Cette interview a été modifiée pour plus de clarté et de durée.

