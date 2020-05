‘Riverdale’: Lili Reinhart et Cole Sprouse reviennent sur le mystère de la préparation de Stonewall pour la saison 4

– Publicité –



Le mystère de Stonewall Prep concerne les privilèges et ce qui vous permet de vous en sortir. »

Écoutez le casting et le créateur au sujet du mystère «sournois» qui a dévoré la première partie de la saison.

«Riverdale» Lili Reinhart et Cole Sprouse

– Publicité –

Il y a eu beaucoup de morts, de meurtres et de chaos, mais la saison 4 comportait un mystère qui nous a laissé trembler dans nos bottes. Dans la featurette exclusive d’ET, retrouvez l’histoire de Stonewall Prep qui s’est terminée récemment sur le drame CW. Pour les non-initiés, le simulacre de mort ultra-compliqué de Jughead était lié au réseau complexe de mensonges et de dissimulations que les étudiants et les professeurs de Stonewall Prep avaient complotés.

Une fois que Jughead a compris ce qui se passait vraiment à l’école de préparation effrayante, Jughead et Betty ont confronté M. DuPont, le coupable de certains meurtres très infâmes datant de décennies et dont le concours – celui qui commet le meurtre parfait arrive à écrire un roman fantôme – a incité plusieurs étudiants de Stonewall pour viser en vain Jughead pour le tuer.

Camila Mendes sur l’endroit où ils ont vu leurs personnages aller après la saison 4 maintenant que c’est la dernière année à Riverdale High. « Tant que les fans continuent de regarder », a déclaré Apa, « je veux dire, la série ne s’appelle pas Riverdale High – elle s’appelle Riverdale. Donc on ne sait jamais ce qui peut se passer par la suite… Peut-être qu’Archie sera retenu un an. »

« Je pense que l’une des premières questions pour le résumé de la série était: » Allons-nous vieillir avec le temps? « Et vous savez, naturellement, en vieillissant et en vieillissant, nous avons dû résoudre ce problème, donc c’est c’est bien que nous vieillissions « , a déclaré Sprouse. » Et cela libère également un peu l’univers à l’intérieur de Riverdale pour jouer avec ce concept. Je suis ravi de voir où nous allons tous. «

Riverdale: la saison 4 est maintenant disponible sur Digital; la featurette complète est disponible à l’achat d’un abonnement de saison. Riverdale diffusée le mercredi à 20 h ET / PT sur The CW.

– Publicité –