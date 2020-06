Riverdale EP présente ses excuses à Vanessa Morgan, promettant de mieux honorer «Tous nos acteurs et personnages de couleur»

HISTOIRES CONNEXES Riverdale Le producteur exécutif Roberto Aguirre-Sacasa a répondu aux récents messages de l’actrice Vanessa Morgan sur les médias sociaux au sujet des représentations négatives des Noirs dans les médias – y compris le drame très CW sur lequel elle est une série régulière. Morgan a publié dimanche qu’elle était «fatiguée de la façon dont les Noirs sont dépeints dans les médias, fatiguée de nous être dépeints comme des voyous, des personnes effrayantes dangereuses ou en colère. Fatigué que nous soyons également utilisés comme personnages non dimensionnels pour nos fils blancs. Ou seulement utilisé dans les publicités pour la diversité, mais pas réellement dans l’émission. « L’actrice s’est adressée spécifiquement Riverdale deux jours plus tard, en écrivant: « Dommage, je suis la seule série noire régulière mais aussi la moins payée. Fille, je pourrais continuer pendant des jours. » Elle a également défendu Riverdale-tourné-Katy Keene star Ashleigh Murray dans un tweet, en disant: «Peut-être que le spectacle devrait écrire pour [Josie] comme les caractères blancs. « Les fans de Morgan se sont rassemblés sur Twitter, mettant la tendance #hearvanessamorgan jeudi. En réponse au tollé public, Aguirre-Sacasa a publié le message suivant sur ses comptes de médias sociaux jeudi soir: «Nous entendons Vanessa. Nous aimons Vanessa. Elle a raison. Nous sommes désolés et nous vous faisons la même promesse que nous lui avons faite. Nous ferons mieux de l’honorer et du personnage qu’elle incarne. Ainsi que tous nos acteurs et personnages de couleur. LE CHANGEMENT se produit et continuera de se produire. Riverdale deviendra plus grand, pas plus petit. Riverdale fera partie du mouvement, pas en dehors. La totalité de la Riverdale les écrivains ont fait un don à [Black Lives Matter], mais nous savons où le travail doit nous arriver. Dans la salle des écrivains. « Morgan a rejoint Riverdale dans sa deuxième saison en tant que Toni Topaz, qui est rapidement devenu un intérêt amoureux de Cheryl Blossom de Madelaine Petsch, formant l’un des couples clés de l’émission. Morgan a été promu en série régulière pour la saison 3. Voir le message complet d’Aguirre-Sacasa, que Morgan a retweeté ci-dessous:

(fonction (d, s, id) {

var js, fjs = d.getElementsByTagName (s)[0];

if (d.getElementById (id)) return;

js = d.createElement (s); js.id = id;

js.src = « https://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1&appId=228932107161302 »;

fjs.parentNode.insertBefore (js, fjs);

} (document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));

Le post Riverdale EP présente ses excuses à Vanessa Morgan, Promising to Better Honor « All of Our Actors and Characters of Color », est apparu en premier sur News Lagoon.