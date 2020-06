Riverdale EP éclate la première fin «  horrible  » de la saison 5

– – –

Riverdale EP éclate la première fin «horrible» de la saison 4 – De plus, assisterons-nous au bal et à la remise des diplômes de la saison 5? La clôture de mercredi était auparavant prévue pour le 19e chapitre de la saison 4, mais en raison de la pandémie de coronavirus, il a fini par convenir à la finale de la saison. En outre, c’était absolument mouvementé: après que le principal Honey ait éloigné les adolescents en menaçant de détruire le bal, Jughead a composé une brève histoire à leur sujet exerçant une vengeance mortelle sur lui.

Riverdale Saison 5 Détail

Dans la vraie vie, ils ont trouvé que Honey avait produit une fausse vidéo du voyeur et l’a rendu excité à cause de cela, bien qu’il ait maintenu qu’il essayait simplement de mettre ses élèves en sécurité.

Certes, Jughead a appris que Honey lui avait adressé une brillante lettre de recommandation au programme de certificat de l’Université de l’Iowa, et Honey a été choisi comme directeur actuel de Stonewall Prep. Simplement, ils ont pris la vidéo la plus avancée du voyeur: une représentation macabre des adolescents qui conduisent Honey à la mort, suivant les effets de l’histoire fictive de Jughead.

Cependant, les partisans de Riverdale ont commencé à demander: où est la promotion? Où est l’obtention du diplôme? Ne vous embêtez pas, ils apparaissent. TVLine a discuté avec Roberto Aguirre-Sacasa, le responsable exécutif de Riverdale, qui a décrit la méthode de réflexion après la fin de la saison 4 sur ce cintre de falaise « offensif et effrayant » et nous a également donné un aperçu de ce que nous pouvons supposer au début de la saison 5.

De plus, il dirige les différences entre Skeet Ulrich et Marisol Nichols du film et espère que nous n’avons pas remarqué la dernière nouveauté du triangle d’affection Archie-Betty-Jughead.

Nous avions suggéré environ la moitié ou les deux tiers de l’épisode 20, qui était notre événement de bal senior. Donc, quand nous avons verrouillé, la principale chose que j’ai faite a été d’assister à toutes les séquences de l’épisode 20 pour reconnaître si nous pouvions bricoler collectivement une finale à partir de cela, ou si nous pouvions emprunter des séquences. Il avait une fierté remarquablement amusante qui le rendait unique, c’est l’histoire que Jughead compose. Nous avons donc pris cette décision, et je considère fiable à ce sujet.

