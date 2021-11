Riverdale : Combien d’épisodes compte la saison 6 ?

Riverdale revient enfin avec une touche vraiment mystique, et l’une des préoccupations les plus fréquentes est de savoir combien d’épisodes nous verrons dans ce prochain volet.

Le retour de Riverdale est l’un des plus attendus sur Netflix en France, et l’un des visages les plus familiers de l’histoire devrait revenir lors de la diffusion du premier épisode de la saison 6. Betanews vous dit tout sur la longueur de cette nouvelle saison à venir.

Dans cette saison 6, attendez-vous à beaucoup d’événements magiques dans la ville de banlieue. Comme vous vous en souvenez peut-être, dans le final de la saison 5, Cheryl Blossom (Madelaine Petsch) a maudit Archie Andrews (KJ Apa), Betty Cooper (Lili Reinhart) et Jughead Jones (Cole Sprouse).

Cet acte ignoble était une vengeance pour son ancêtre, qui aurait été brûlé. On s’attend à ce que cette saison de Riverdale se concentre sur Cheryl et ses nouveaux superpouvoirs, car elle ne sera pas seule à découvrir ses nouvelles compétences.

De plus, dans cette sixième saison à venir, exactement dans l’épisode quatre, intitulé “The Witching Hour”, l’actrice Kiernan Shipka sera accueillie dans le rôle de Sabrina Spellman de Les Nouvelles Aventures de Sabrina. Dans l’une de ses déclarations, l’actrice a révélé qu’elle n’avait jamais imaginé faire ses adieux à Sabrina, et que le fait de l’incarner à nouveau sous une nouvelle apparence était tout simplement incroyable.

Je ne savais pas si ça allait être le cas ou non, mais revenir et être elle à nouveau, c’était génial.

Pour l’instant, le nombre total d’épisodes de ce volet n’a pas été confirmé, mais les titres des cinq premiers épisodes de ce sixième volet ont été dévoilés.

Ces cinq premiers épisodes sont intitulés comme suit : “Welcome to Rivervale”, “Ghost Stories”, “M. Cypher”, “The Witching Hour(s)” et “Chapter One Hundred”. Le titre du dernier épisode est nommé en l’honneur des 100 épisodes qu’il aura diffusés à ce moment-là.

Comme vous vous en souvenez peut-être, les saisons précédentes, 4 et 5, étaient composées de 19 épisodes dans leur intégralité, il est donc fort probable que ce soit à nouveau le cas pour cette sixième édition. Une autre chose que The CW n’a pas encore rendue publique est le synopsis de ce que nous verrons ensuite, cependant, les attentes sont vraiment élevées. Ce mardi 16 novembre, c’était la sortie de Riverdale, donc, après tant d’attente et de théories, toute la vérité sera enfin révélée. En France sur Netflix c’est à partir du mercredi 17 novembre 2021 que l’on peut voir la saison 6 de Riverdale.