Rita Ora fera partie de la réédition spéciale du hit de Sister Sledge We Are Family

Rita Ora devrait figurer dans une version caritative spéciale de « We Are Family » pour honorer le personnel médical travaillant au milieu de la pandémie de coronavirus.

Le chanteur de 29 ans jouera dans le clip vidéo de la version réenregistrée du tube Sister Sledge, qui a été chanté par Kim Sledge – qui était un ancien membre du groupe vocal – pour célébrer les efforts héroïques. des membres de la main-d’œuvre de première ligne dans la lutte contre la pandémie COVID-19.

La couverture a été présentée par Natasha Mudhar – qui est la fondatrice de l’entreprise mondiale à impact social The World We Want – et est soutenue par l’Organisation mondiale de la santé.

Parlant du single, Rita a déclaré: « Avec tout ce qui se passe dans le monde, c’est si bon de voir une campagne aussi positive et réconfortante comme celle-ci clôturer l’année. Cette chanson est bien plus qu’un hymne de bien-être , c’est une question de connexion et de solidarité. Félicitons à Kim, Natasha du Monde que nous voulons, la Fondation OMS et OMS pour leurs efforts incroyables. Alors, continuons à nous aimer et à nous soutenir les uns les autres et à célébrer comme une grande famille!

Parallèlement au single – qui est officiellement disponible au téléchargement dans le monde entier dans les principaux magasins de musique numérique tels que iTunes, Spotify et Amazon Music – un clip vidéo financé par la foule est également en préparation, où Rita jouera aux côtés de la légende du chant soul Heather Small, Formula One. le héros Romain Grosjean et la division officielle de football espagnole de haut niveau La Liga, parmi une foule d’autres célébrités.

La vidéo comprendra également des clips de membres du public, qui sont invités à se filmer en train de chanter la chanson, et peuvent soumettre leurs vidéos via TikTok, ou sur unitystrong.com, jusqu’au 30 novembre.

Le clip vidéo terminé sera ensuite publié en décembre.

Kim Sledge a déclaré dans sa propre déclaration: «Des médecins et infirmières en première ligne, aux ambulanciers et à la police, des sages-femmes et scientifiques aux soignants pour les personnes vulnérables, la campagne We Are Family saluera chacun avec un sentiment d’unité, de force et de solidarité en réponse aux défis sans précédent auxquels le monde est confronté en raison de l’épidémie de coronavirus.

