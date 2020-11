« Risque élevé »: la folie Corona dans le hotspot de Vienne

Avec Notelf dans le hotspot de Corona: le match de Ligue des Nations entre les Norvégiens en Autriche montre la folie de cette phase internationale.

Ruben Gabrielsen a jeté une cape autour de ses épaules comme Superman, le défenseur norvégien se précipite à la porte de l’appartement sur une musique dramatique et tient son passeport dans la caméra. Gabrielsen, comme cette courte vidéo Instagram est censée le prouver, est prêt à «sauver» sa patrie, qui est dans une situation désespérée. Le capitaine de la deuxième division française du FC Toulouse est l’un des 18 joueurs du « Nöd-Landslaget », organisé à la hâte, que les Norvégiens envoient au match de la Ligue des Nations dans le hotspot de Corona en Autriche.

Le duel de mercredi (20h45 en direct sur DAZN) à Vienne montre la folie de la phase de jeu internationale actuelle comme aucun autre match. L’incidence à 7 jours pour l’Autriche était de 527 (!) Lundi, la république alpine est à nouveau dans un blocage difficile depuis mardi, et la vie publique doit s’arrêter jusqu’au 6 décembre. La couronne, le journal le plus grand et le plus influent du pays, a pris une protection de la bouche et du nez aux couleurs nationales avec un cadenas sur la couverture.

Mais l’équipe nationale autour de la star du Bayern David Alaba et 17 autres légionnaires allemands devraient définitivement se disputer la «finale» pour remporter le groupe. Ironiquement contre la Norvège, qui a envoyé toute son équipe autour de l’attaquant vedette de Dortmund Erling Haaland en quarantaine et à la maison après l’affaire corona du vice-capitaine Omar Elabdellaoui.

Björn Guldvog, chef de l’autorité sanitaire norvégienne Helsedirektoratet, estime que le jeu est irresponsable. Dans une lettre ouverte à l’Association norvégienne et à l’Union européenne de football (UEFA), il a exprimé des doutes sur le protocole d’hygiène de l’UEFA et a recommandé d’éviter les matches internationaux pour le moment – également en Coupe d’Europe.

Nations League: il existe un « risque élevé d’infection »

« Nous pouvons voir que de plus en plus de joueurs de leurs équipes sont infectés », a déclaré Guldvog à la radio norvégienne. NRK, Il y a un « risque élevé d’infection » et les matches internationaux ne sont « pas si intelligents au vu de la situation de Corona. J’attends de l’UEFA qu’elle se montre comme un acteur responsable, soucieux de la santé des joueurs et de leurs familles ».

La nouvelle équipe nationale convoquée à la hâte autour de Julian Ryerson de l’Union Berlin ne partage apparemment pas ces craintes. « Tout le monde est d’humeur », a déclaré l’ancien Fürth Veton Berisha, l’un des cinq seuls professionnels de l’équipe à avoir une expérience internationale. Jörgen Strand Larsen du FC Groningen a évoqué une « situation insensée » mais attend avec impatience ses débuts.

Pas étonnant, a déclaré l’ancien professionnel de la Bundesliga Jan Age Fjörtoft, que les nouveaux venus aient la « chance unique » de se montrer. Le discours du «Notelf» les incitera à «ils ont tout à gagner».

Lui-même attend avec impatience l’apparition de la «nouvelle sélection héroïque». L’ancien Gladbacher Erik Thorstvedt, dont le fils Kristian pourrait également faire ses débuts, espère également une « histoire de Cendrillon ». Il estime: « Pour beaucoup, ce sera leur premier et dernier match international. Ils devraient en profiter. »

Cela fonctionnera-t-il à l’époque de la deuxième onde corona? Mardi, les joueurs ont dû attendre des heures à l’aéroport d’Oslo et un résultat de test négatif était requis avant de voyager en avion charter à destination de Vienne. Et le jeu dans le hotspot Corona? « Nous nous sentons en sécurité », a déclaré le directeur de l’association Nils Öyvind Fisketjönn.