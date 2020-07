Risk of Rain 2 disparaîtra de l’accès anticipé avec un nouveau boss final

Après un peu plus d’un an d’accès anticipé et un léger retard, Risk of Rain 2 est presque prêt pour une sortie officielle complète. La mise à jour de lancement arrive le 11 août et s’accompagne d’une multitude de nouveaux contenus pour le jeu de survie de science-fiction.

Tout d’abord, il y a un tout nouveau survivant à débloquer, nommé le capitaine. Le dixième personnage jouable de Risk of Rain 2, le capitaine brandit une combinaison fusil-fusil qui a une portée de projectile réglable et peut étourdir les cibles, et il peut appeler l’aide du vaisseau de livraison en orbite des survivants – l’UES Safe Travels – sous la forme d’armure ou de cosses de guérison.

La version de lancement présentera également la dernière étape de Risk of Rain 2 et son boss final. Hopoo Games n’a pas fourni d’informations préliminaires sur l’ennemi final du jeu (parce que, hé, les spoilers), mais ce sera une rencontre qui aura lieu dans une nouvelle étape finale sur la lune de la planète. Vous serez confronté à tous les nouveaux monstres sur la surface lunaire, menant tous à la confrontation ultime avec le nouveau boss final, et il y aura de nouvelles cinématiques d’histoire pour compléter le récit.

« L’accès anticipé a semblé être une folle course à travers un espace inexploré, et nous ne pouvons pas vous remercier assez de nous soutenir au cours de la dernière année et demie », écrit Hopoo Games dans une mise à jour sur Steam. «Nous avons eu beaucoup de plaisir à piloter ensemble l’accès anticipé et nous serons toujours reconnaissants de la patience et de l’enthousiasme dont notre communauté a fait preuve.»

Si vous êtes intéressé par Risk of Rain 2, le moment est venu d’acheter: le prix passera des 19,99 $ USD / 14,99 £ actuels pour un accès anticipé à 24,99 $ lorsque la version 1.0 arrivera.

