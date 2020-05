Rising Of The Shield Hero Saison 2: Que pouvons-nous attendre de la saison 2?

– Publicité –



Rising Of The Shield Hero est un programme japonais. La pièce est basée sur une fiction japonaise en ligne qui porte le même nom et est signée par Aneko Yusagi. Il a été initialement publié en 2013.

Le plan de l’histoire Web concerne un garçon de son adolescent, Naofumi. Il est une star et est appelé à une création alternative. Au fur et à mesure que nous voyageons avec d’autres dans l’histoire, de nombreuses aventures sont présentées par Naofumi, et nous reconnaissons à quel point il fait face à tout ce qu’il a à souffrir dans l’étrange création parallèle.

La saison primaire a connu une période remarquablement prospère, et l’autre est sur son plan. Néanmoins, il pourrait y avoir un obstacle à la libération en raison de la pandémie qui a sévi dans le monde.

Rising Of The Shield Hero Saison 2 Date de sortie

La saison 2 de Rising Shield Of The Hero est en cours de production, et nous soupçonnons qu’elle sortira vers octobre de cette année. Cependant, comme décrit, il pourrait être déplacé en 2021, contenant tout.

La distribution de Rising Of The Shield Hero Saison 2

Nous ne détenons aucune information valide sur le casting de la saison à venir. Nous avons pourtant une considération fascinante, nous assisterons à Naomi, Raphtalia et Filo. Outre ces trois, nous reconnaîtrons en outre les caractéristiques de certains personnages uniques faisant partie de Rising Of The Shield 2.

L’intrigue de Rising Of The Shield Hero Saison 2

La saison à venir se déroulera apparemment exactement là où la première saison s’est terminée. Il y a également des discussions sur le fait que la série pourrait inclure plusieurs éléments du 12e volume du roman.

À la fin de la saison principale, nous avons remarqué que notre héros Naofum, Raphtalia et Filo cherchait à retenir les humains en utilisant leur mouvement héroïque. Nous verrons également Naofum devenir un héros au sens originel, plus fort, plus intelligent et rencontrera son passé.

La saison 2 les connectera tous les trois à la conservation des humains et au mystère de leur vie. Il y aura cette fois plus de collègues supplémentaires et des adversaires plus dispersés.

