Rising High Updates: la date de sortie, le casting, le tracé, le détail de l’histoire et d’autres informations

Rising High est une série de comédie à suspense allemande dont le titre original est Betonraush qui signifie béton ivre ou béton fou. Il s’agit d’une série de crimes en col blanc. Le film parle d’un sentiment joyeux d’investir sur le marché afin de gagner de l’argent de toute façon.

David Kross joue le rôle principal, il joue le rôle de Viktor, qui est un homme pauvre mais présentable, toujours effrayé par le souvenir de son père qui a brisé les dettes du contribuable.

L’intrigue de Rising High

Viktor prévoit ensuite de faire une fraude sur le marché immobilier de Berlin et avec l’aide de ses amis criminels Gerry (Frederick Lau) et de son amie de l’éthique non éthique, Nicole (Janina Uhse), qui travaille dans une banque.

Leur fraude consiste à acheter des appartements négligés aux enchères, puis à les revendre pendant une période de grâce de 10 jours avant l’échéance de la dette, à des personnes à qui Nicole peut fournir des hypothèques à taux réduit (tout se fera illégalement).

Tout cela les a rendus très riches en très peu de temps. De plus, Viktor et Nicole se marient, montages traditionnels slo-mo de champagne, cocaïne, travailleuses du sexe, tout cela les amène à vivre un bon moment.

Rising High Story Detail

Viktor a emprunté de plus en plus de fonds, créant sa propre banque privée à Malte, c’est ainsi qu’il a accru son problème car la loi le poursuit déjà.

Le spectacle est basé sur des centaines de mythes urbains et des histoires intéressantes d’amis, il ressemble plus à un film britannique de geezer-caper. Kross le rend encore plus intéressant, car il attire les gens encore plus en vieillissant.

Il y a quelque chose dans sa personnalité qui attire tout le monde vers lui. Kross apporte le film à un glamour corrompu.

The Rising High est déjà en streaming sur Netflix.

