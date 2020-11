Rishi Sunak dit que le gouvernement ne prendra pas de décision sur la suppression de la majoration de 20 £ avant l’année prochaine

Le chancelier Rishi Sunak a déclaré qu’il n’y aurait pas de décision sur la «majoration» de 20 £ par semaine des paiements du crédit universel avant l’année prochaine, ajoutant qu’il n’était pas possible de le faire «lorsque les perspectives économiques sont si incertaines». Jeudi matin, un jour après avoir donné la Revue annuelle des dépenses, qui ne mentionnait pas l’avenir de l’augmentation des paiements du crédit universel, il a déclaré qu’une décision ne pouvait pas être prise pour le moment. M. Sunak avait été interpellé par le militant anti-pauvreté et footballeur Mark Rashford sur l’avenir de l’augmentation de 20 £, qui a été introduite au début de la pandémie et se poursuivra jusqu’au printemps 2021. Le chancelier de l’Échiquier Rishi Sunak a déclaré qu’une décision sur le crédit universel ne pourrait être prise que l’année prochaine (Photo: Yui Mok / PA Wire) Interrogé à ce sujet sur le programme, le chancelier a répondu: «C’était une augmentation temporaire. Cela va jusqu’au printemps prochain, comme vous l’avez dit, et il ne serait pas juste de prendre une décision permanente à ce sujet maintenant, alors que les perspectives économiques sont si incertaines. «Cela assure la sécurité des gens jusqu’au printemps prochain alors que nous ‘ tout au long de cette crise, nous nous sommes assurés de prendre soin de ceux qui sont les plus vulnérables. « Mais arrivons à ce point, voyons où nous en sommes avec l’économie, les restrictions sanitaires, puis décidons de la meilleure façon soutenir les personnes qui ont besoin de notre aide est, et nous pouvons prendre une décision plus claire à ce sujet l’année prochaine. Marcus Rashford pèse en Angleterre et l’attaquant de Manchester United Marcus Rashford a mené la campagne pour prolonger la gratuité des repas scolaires (Photo: Fareshare / Mark Waugh / PA) M. Rashford, qui a organisé une campagne pour garder les repas scolaires gratuits pendant les vacances d’été, a demandé à la chancelière sur Twitter si l’augmentation du crédit universel «va être supprimée» en avril. «Je suis vraiment préoccupé par le fait que les familles comptent constamment les jours jusqu’à ce que l’aide leur soit retirée», a-t-il ajouté. «Le besoin de changement à long terme est énorme. Les enfants ne peuvent pas vivre dans les délais. Nous devons stabiliser ces ménages », a-t-il déclaré, avertissant que des millions de personnes étaient confrontées au chômage au cours de la nouvelle année. Stephen Timms, président travailliste du comité du travail et des retraites, a également exprimé des inquiétudes quant à la suppression potentielle des fonds supplémentaires, d’une valeur de 1 000 £ pour les familles à faible revenu. Il a déclaré: «Des millions de personnes bénéficiant du crédit universel sont maintenant confrontées à la période de Noël dans une incertitude atroce, ne sachant pas si le gouvernement réduira leurs revenus de 20 £ par semaine en avril prochain.» Pendant ce temps, ceux qui bénéficient d’allocations plus âgées, qui ont déjà manqué en hausse parce que les systèmes du DWP sont trop démodés, recevront une augmentation de seulement 0,5 pour cent l’année prochaine. »M. Timms a ajouté:« Le gouvernement doit réfléchir à nouveau. Si ce n’est pas le cas, certaines des personnes les plus vulnérables de la société seront confrontées à un hiver difficile sans soutien supplémentaire. »