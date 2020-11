Rishi Sunak annoncera 500 millions de livres sterling pour les services de santé mentale dans le cadre de l’examen des dépenses

Le chancelier Rishi Sunak doit dire que personne ne devrait «souffrir en silence» alors qu’il lance un paquet de 500 millions de livres sterling pour soutenir les services de santé mentale. Le Trésor a déclaré qu’il s’engagerait à engager un nouveau financement dans son examen des dépenses mercredi, quand il le fera. livrer également son plan à long terme pour les investissements dans les infrastructures et la reprise après la crise des coronavirus.La lettre d’information politique a coupé le bruit La majorité des dépenses devraient être consacrées aux services spécialisés pour les jeunes, y compris dans les écoles, et au soutien aux travailleurs du NHS. Le gouvernement estime que la maladie mentale coûte à l’économie jusqu’à 35 milliards de livres sterling par an et espère que le paquet répondra à la demande supplémentaire. « Impact majeur » M. Sunak a déclaré: « La pandémie a eu un impact majeur sur la santé mentale en raison de l’isolement et de l’incertitude accrus. » Il est donc vital que nous fassions tout ce que nous pouvons pour soutiennent nos services de santé mentale et garantissent que l’aide est là pour les gens. «Ce financement permettra à ceux qui en ont besoin d’obtenir le soutien adéquat le plus rapidement possible afin qu’ils n’aient pas à souffrir en silence.» Coronavirus et introduction de mesures de verrouillage (Photo: PA) L’examen des dépenses de M. Sunak est attendu depuis longtemps, mais il pourrait également déclencher une action revendicative s’il confirme que le gouvernement imposera un plafond salarial à des millions de travailleurs du secteur public.Les syndicats ont réagi avec colère aux rapports de la chancelière. Anneliese Dodds, chancelière fantôme du travail, Anneliese Dodds, a exhorté samedi M. Sunak à utiliser ses dépenses pour empêcher un retour aux conditions qui permettaient au Royaume-Uni de l’être. si durement touchée par la pandémie ».» Elle a déclaré que la chancelière «doit jeter les bases de cette reprise» dans sa mise à jour financière de mercredi pour empêcher les équipements de protection t les stocks diminuent, les services locaux redeviennent «à genoux», et les familles se retrouvent avec peu d’économies et «aux prises avec le coût de la vie». «Et cela doit inclure de travailler ensemble pour construire un avenir meilleur et plus sûr pour notre pays », a-t-elle déclaré à la conférence du gouvernement local du Parti coopératif. M. Sunak dévoilera également la stratégie nationale d’infrastructure, très retardée, pour 100 milliards de livres à long terme. Il a également été confirmé que M. Sunak modifierait le «livre vert» du Trésor, un ensemble de règles visant à déterminer la valeur des projets gouvernementaux qui sont censés favoriser Londres et le sud-est de l’Angleterre .Rapport supplémentaire de Press Association.

Intervet MSD Sante Animal Nobivet Vac-safe Comprime a Dissoudre dans l'Eau de Boisson boite de 100 Nobivet Vac-safe doit être utilisé dans le système d'eau potable des animaux afin de déchlorer l'eau. Il élimine complètement le chlore et les chloramines. Nobivet Vac-safe contient un colorant alimentaire bleu qui permet de voir sa distribution dans le système d'eau et de surveiller l'administration du

Santé Verte Detox Bio 500 ml - Flacon 500 ml Santé Verte Detox Bio 500 ml est un complément alimentaire sous forme de solution à boire à base de plantes.Ce complément alimentaire contient de la Chlorella qui aide à éliminer les métaux lourds accumulés dans le corps ainsi que du Pissenlit qui

Eric Favre Santé Liquid Liver Foie Purifié 500 ml - Bouteille 500 ml Eric Favre Santé Liquid Liver Foie Purifié 500 ml est un complément alimentaire sous forme de solution buvable à base d'extraits de plantes, de Choline et d'Inositol.Ce complément alimentaire contient : - de la Choline, qui contribue à une fonction

Santé Verte Détox Bio Lot de 2 x 500ml Détox Bio Lot de 2 x 500ml est un complément alimentaire du laboratoire Santé Verte à base de Plantes : Sève de bouleau, extrait de Guimauve, de Pissenlit, de Sureau, de Fenouil. La législation ne nous autorisant pas à communiquer sur les propriétés de certaines plantes, nous vous conseillons de consulter la

Santé Verte Cellulysse Expert Draineur 500ml Santé Verte Cellulysse Expert Draineur 500Ml Description : Le draineur Cellulysse® Expert est un complexe à base de marc de Raisin pour aider à réduire l'aspect de la cellulite. Sa formule exclusive intègre 16 actifs ciblés aux propriétés multifactorielles pour aider à redéfinir la silhouette (marc de Raisin)

Ineldea Santé Naturelle Veinocell 500ml Description : Ineldea Santé Naturelle Veinocell est un complément alimentaire qui contribue au confort circulaire. Il est formulé à base de 15 extraits de plantes et de minéraux. - Les extraits de vigne rouge, hamamélis, mélilot et marronnier d’Inde favorisent une bonne circulation veineuse et peuvent ainsi