Riseborough, Hamm, Hoult et plus se joignent à la comédie de science-fiction – betanewsfr

Andrea Riseborough, Jon Hamm, Nicholas Hoult, Charlotte Gainsbourg, Mackenzie Davis, Sofia Boutella et Steven Yuen ont rejoint le casting de la comédie de science-fiction « Alpha Gang », dit Variety.

Tournant l’année prochaine en Europe de l’Est, le film se concentre sur les extraterrestres envoyés en mission pour conquérir la Terre. Armés et dangereux, ils ne montrent aucune pitié – c’est-à-dire, bien sûr, jusqu’à ce qu’ils attrapent la maladie humaine de l’émotion. Leur plan de domination du monde risque de dérailler une fois qu’ils commencent à ressentir de la joie, de la peur, de l’empathie et de l’amour.

avid et Nathan Zellner («Damsel») réaliseront et produiront à partir d’un scénario écrit par David Zellner.

«Je voulais faire ce film depuis longtemps – un mélange de genre de science-fiction, d’action et de comédie», a déclaré David Zellner. « Nathan et moi ne pouvions pas être plus excités par le casting incroyable qui se joint à nous pour cette course folle. »

Le projet se dirige vers le marché de Cannes la semaine prochaine, avec Protagonist Pictures pour les ventes internationales et CAA Media Finance pour les ventes en Amérique du Nord.