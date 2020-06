Rise and Shine: ce que vous devez savoir avant l’ouverture de l’ASX

Sur Stockhead aujourd’hui: de grosses affaires et des succès encore plus importants alors que la province de Paterson entre en prime time, les commentaires de la Fed américaine pourraient mettre un «plancher» sous les cours des actions, et voici 3 actions d’or et d’argent qui méritent un examen plus approfondi.

La journée à venir

Les sociétés suivantes sont en cours de suspension et devraient se retirer au cours des deux prochains jours de bourse.

Vendredi:

Groupe Hazer (ASX: HZR) – levée de capitaux

Technologies Mach7 (ASX: M7T) – levée de capitaux

Flamingo AI (ASX: FGO) – vente d’actifs

Lundi:

PharmAust (ASX: PAA) – résultats des expériences COVID-19

Laboratoires internationaux de protéomique (ASX: PIQ) – résultats de l’étude

Systèmes Norwood (ASX: NOR) – levée de capitaux

Metals Australia (ASX: MLS) – Maiden JORC ressource

Vango Mining (ASX: VAN) – levée de capitaux

Medlab Clinical (ASX: MDC) – levée de capitaux

Alliance Aviation Services (ASX: AQZ) – levée de capitaux

Or africain (ASX: A1G) – levée de capitaux

Cirralto (ASX: CRO) – levée de capitaux

Groupe de technologie de récolte (ASX: HTG) – levée de capitaux

Weebit Nano (ASX: WBT) – levée de capitaux

Marchés

Or: 1724,55 $ US (2515,85 $) (-0,59%)

Argent: 17,64 $ US (-1,89%)

Pétrole (WTI): US $ 36,16 (-8,71%)

Huile (Brent): 41,22 $ US (-8,22%)

Charbon: 53,40 $ US (-1,57%)

Fer 62pc Fe: 102,89 $ US (-0,09%)

AUD / USD: 0,6854 $ US (-2,06%)

Bitcoin: 9 341,29 $ US (-5,51%)

Qu’est-ce qui vous a fait parler hier

De nombreux explorateurs juniors ont pivoté vers l’or au cours des derniers mois en raison des prix élevés.

Mais hier, nous avons vu une action pivoter loin de l’or et vers une autre marchandise avec des prix à des niveaux sans précédent ces dernières années – l’uranium.

Gagnants d’hier:

Les actions en jaune ont fait hier des annonces susceptibles de bouger le marché

Code Compagnie Prix % Changement Le volume ICU iSentric Ltd 0,03 115,38% 4.4M ECT Environmental Clean Technologi 0,002 100,00% 2,4 millions GGX Gas2Grid Ltd 0,002 100,00% 412,0 k BFC Beston Global Food Co Ltd 0,1 81,82% 17,3 millions GUL Gullewa Ltd 0,11 69,23% 977,9k MRQ MRG Metals Ltd 0,009 63,64% 89,3 millions ICG Inca Minerals Ltd 0,0015 50,00% 2,4 millions OEX Oilex Ltd 0,003 50,00% 1,7 M ROG Red Sky Energy Ltd 0,0015 50,00% 24,9 millions LSR Lodestar Minerals Ltd 0,007 40,00% 15,4 millions AL8 Alderan Resources Ltd 0,17 36,00% 5,5 millions GTE Great Western Exploration Ltd 0,09 34,85% 565,6 k DDD 3D Resources Ltd 0,004 33,33% 5.8M RMI Resource Mining Corp Ltd 0,008 33,33% 300,0 k NXE New Energy Minerals Ltd 0,009 28,57% 1,4 M UUL Ultima United Ltd 0,02 28,57% 6,8 k ESE eSense-Lab Ltd 0,02 25,00% 2,5 millions MGT Magnetite Mines Ltd 0,0025 25,00% 17,6 millions PWN Parkway Minerals NL 0,01 25,00% 77,9 millions VMS Venture Minerals Ltd 0,02 25,00% 36,8 millions ALY Alchemy Resources Ltd 0,02 23,08% 4,0 millions CYM Cyprium Metals Ltd 0,16 23,08% 407,5 k AKG Académies Australasia Group Lt 0,26 20,93% 163,5 k HRL HRL Holdings Ltd 0,1 20,69% 5,4 millions NAE New Age Exploration Ltd 0,01 20,00% 80,5 millions TPS Threat Protect Australia Ltd 0,05 18,42% 70,0 k

Les perdants d’hier

Les actions en jaune ont fait hier des annonces susceptibles de bouger le marché

Code Compagnie Prix % Changement Le volume XPE Xped Ltd 0,001 -33,33% 30,6 millions SMI Santana Minerals Ltd 0,002 -33,33% 47,4 millions LCY Legacy Iron Ore Ltd 0,002 -33,33% 255,0 k PLL Piedmont Lithium Ltd 0,09 -26,92% 6,9 millions TIA Tian An Australia Ltd 0,22 -25,00% 1,7 k AIS Aeris Resources Ltd 0,04 -25,00% 15,0 millions UUV UUV Aquabotix Ltd 0,0015 -25,00% 1,8 M SBR Sabre Resources Ltd 0,003 -25,00% 26,0 millions RNX Renegade Exploration Ltd 0,003 -25,00% 625,0 k DTR Dateline Resources Ltd 0,0015 -25,00% 2,8 millions CZL Consolidated Zinc Ltd 0,003 -25,00% 3.1M DAF Discovery Africa Ltd 0,02 -24,00% 10,0 k GBP Global Petroleum Ltd 0,01 -23,08% 6,2 millions DTM Dart Mining NL 0,06 -23,08% 54,4 k ELLE Stonehorse Energy Ltd 0,007 -22,22% 1,7 M ACHETER Bounty Oil & Gas NL 0,011 -21,43% 8.0M 8CO 8common Ltd 0,07 -20,00% 74,1 k CL8 Collaborate Corp Ltd 0,008 -20,00% 1,2 M AZI Alta Zinc Ltd 0,004 -20,00% 12,2 millions GLV Global Oil & Gas Ltd 0,009 -18,18% 1,6M BLG BluGlass Ltd 0,04 -18,18% 3,5 millions NUH Nuheara Ltd 0,01 -17,65% 23,5 millions OPY Openpay Group Ltd 2,39 -17,30% 8.6M ALG Ardent Leisure Group Ltd 0,54 -16,92% 21,6 millions





