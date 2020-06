Rise and Shine: ce que vous devez savoir avant l’ouverture de l’ASX

Sur Stockhead aujourd’hui, les grandes capitalisations nient qu’elles sont dépassées par leurs pairs plus petits dans la R&D en santé, la nouvelle ère et les avantages pour les services cloud et la cybersécurité et des mesures sont en cours aux États-Unis pour résoudre un conflit de «programmation» du cannabis.

Mais d’abord…

La journée à venir

Aujourd’hui, dans les données économiques, recherchez les anticipations d’inflation des consommateurs pour le mois de juin.

Les sociétés suivantes sont en cours de suspension et devraient se retirer au cours des deux prochains jours de bourse

Jeudi:

Piémont Lithium (ASX: PLL) – levée de capitaux

Groupe Intiger (ASX: IAM) – levée de capitaux

Ressources Arafura (ASX: ARU) – levée de capitaux

Infratil (ASX: IFT) – levée de capitaux

Alligator Energy (ASX: AGE) – projet d’acquisition

Ressources Vimy (ASX: VMY) – levée de capitaux

MetalsX (ASX: MLX) – mise à jour de la revue stratégique

Premier AU (ASX: FAU) – levée de capitaux

Ressources météorologiques (ASX: MEI) – levée de capitaux

Vendredi:

Groupe Hazer (ASX: HZR) – levée de capitaux

Technologies Mach7 (ASX: M7T) – levée de capitaux

Flamingo AI (ASX: FGO) – vente d’actifs

Réseaux 5G (ASX: 5GN) – levée de capitaux

AFT Pharmaceuticals (ASX: AFP) – levée de capitaux

Kogan (ASX: KGN) – levée de capitaux

Marchés

Or: 1714,54 $ US (2419,65 $) (+ 0,94%)

Argent: 17,51 $ US (-1,16%)

Pétrole (WTI): 38,38 $ US (+ 0,50%)

Huile (Brent): 40,64 $ US (-0,29%)

Charbon: 54,82 $ US (-2,19%)

Fer 62pc Fe: 100,40 $ US (-1,57%)

AUD / USD: 0,6960 USD (-0,87%)

Bitcoin: 9 757,74 $ US (+ 0,53%)

Qu’est-ce qui vous a fait parler hier

Sur Twitter, il s’agissait du protocole d’accord de l’Australie et de l’Inde sur les minéraux critiques.

Le gouvernement indien encourage les entreprises à fabriquer localement et l’Australie peut l’aider en fournissant des minéraux essentiels tels que le cobalt et le lithium.

Les minéraux critiques australiens pourraient répondre à la demande croissante de l'Inde dans le cadre d'un nouveau partenariat stratégique #australia #india #criticalminerals #lithium #cobalt #research

Gagnants d’hier

Remarque: Les actions en jaune ont fait hier des annonces de changement de marché

Code Nom Prix % Chg Le volume IMC Immuron Ltd 0,3 + 261.45% 41,2 millions SGO Stream Group Ltd 0,05 + 133.33% 2,2 millions UUV UUV Aquabotix Ltd 0,002 + 100,00% 1,8 M GID GI Dynamics Inc 0,009 + 80,00% 14,6 millions TMZ Thomson Resources Ltd 0,03 + 55.56% 544,1 k DHR Dark Horse Resources Ltd 0,003 + 50.00% 3,5 millions VMG VDM Group Ltd 0,0015 + 50.00% 420,9k XPE Xped Ltd 0,0015 + 50.00% 4,3 M ELLE Stonehorse Energy Ltd 0,009 + 50.00% 6,4 millions UCW UCW Ltd 0,16 + 47.62% 254,6 k FCT Firstwave Cloud Technology Ltd 0,1 + 45.83% 3,2 millions DW8 Digital Wine Ventures Ltd 0,011 + 37.50% 153,4 M MGV Musgrave Minerals Ltd 0,41 + 33.87% 57,8 millions BMG BMG Resources Ltd 0,004 + 33.33% 35,5 millions DTR Dateline Resources Ltd 0,004 + 33.33% 850.0k SBR Sabre Resources Ltd 0,004 + 33.33% 41,4 millions WOA Wide Open Agriculture Ltd 0,62 + 32.26% 1,7 M HCD Hydrocarbon Dynamics Ltd 0,04 + 30.30% 1,1 M RVR Red River Resources Ltd 0,09 + 29.85% 5,0 millions AU1 Agency Group Australia Ltd / The 0,05 + 28.57% 89,8 k VKA Viking Mines Ltd 0,009 + 28.57% 111,1 k SCN Scorpion Minerals Ltd 0,03 + 28.00% 81,1 k GRV Greenvale Energy Ltd 0,04 + 25,00% 231,4 k

Les perdants d’hier

Code Nom Prix % Chg Le volume SIV Siv Capital Ltd 0,39 -39,53% 318,7 k YPB YPB Group Ltd 0,002 -33,33% 7,6 millions VIC Victory Mines Ltd 0,001 -33,33% 18,9 millions ECT Technologies environnementales propres 0,001 -33,33% 6,2 millions ABT Abundant Produce Ltd 0,03 -32,50% 6,6 millions FZR Fitzroy River Corp Ltd 0,1 -30,00% 18,0 k TPS Threat Protect Australia Ltd 0,04 -24,00% 843,1 k AEV Avenira Ltd 0,01 -23,08% 235,2 k SER Strategic Energy Resources Ltd 0,004 -20,00% 8.6M DCG Decmil Group Ltd 0,07 -18,29% 32,7 millions TTA TTA Holdings Ltd 0,009 -18,18% 112,6k EMP Emperor Energy Ltd 0,03 -18,18% 829,9 k ENX Enegex Ltd 0,014 -17,65% 1,7 k PDZ Prairie Mining Ltd 0,13 -16,67% 4.2k EM1 Emerge Gaming Ltd 0,015 -16,67% 4,6 millions LCK Leigh Creek Energy Ltd 0,11 -15,38% 5.1M CLT Cellnet Group Ltd 0,03 -14,29% 1,1 M FFG Fatfish Blockchain Ltd 0,006 -14,29% 227,4 k CHAUVE SOURIS Battery Minerals Ltd 0,006 -14,29% 2,0 M WWG Wiseway Group Ltd 0,13 -13,79% 132,7k MYQ MyFiziq Ltd 0,26 -13,33% 372,0 k OVT Ovato Ltd 0,013 -13,33% 6,7 millions





