Riot taquine la nouvelle ligne de peau potentielle de League of Legends avec des crêtes mystérieuses

Paladone Gobelet The Legend of Zelda Hyrule Crest

Buvez comme un vrai Hylian avec notre verre à crête Legend of Zelda Hyrule. Ce verre à boire vert est imprimé d'un Hyrule Crest et est parfait pour les fans de la série de jeux rétro de Nintendo. Sorti pour la première fois en 1986, The Legend of Zelda est devenu une franchise très réussie et très influente