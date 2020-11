Riot réprime l’utilisation du VPN dans League of Legends: Wild Rift

Image via Riot Games

League of Legends: Wild Rift’s La bêta ouverte n’a été lancée qu’en Indonésie, au Japon, en Malaisie, aux Philippines, à Singapour, en Corée du Sud et en Thaïlande. Cela n’a pas empêché les joueurs du monde entier d’utiliser des réseaux privés virtuels (VPN) pour jouer au jeu MOBA.

Cela n’est peut-être plus possible, cependant. Riot Games a annoncé aujourd’hui qu’il apportait des modifications aux connexions VPN dans tous ses jeux. Le plus grand impact de ce changement sera sur les utilisateurs jouant Faille sauvage dans une région non bêta.

Riot a déclaré qu’en raison de l’accès de joueurs du monde entier aux serveurs des régions bêta via des VPN, de nombreux problèmes sont en train de se créer. Cela inclut des inconvénients comme les barrières linguistiques et même des «pics de retard injouables» pour tout le monde.

Riot a ajouté qu’il avait «exploré des moyens de protéger l’expérience de jeu» et avait décidé que le meilleur moyen était d’empêcher l’accès VPN à partir des «services VPN les plus volumineux en dehors des régions bêta». Ce changement est effectif immédiatement. D’autres services VPN pourraient également être suspendus à l’avenir.

«Cela nous tue de désactiver l’accès à qui que ce soit, mais nous pensons que c’est la bonne décision pour que les joueurs de la version bêta puissent en profiter. Faille sauvage la façon dont il était destiné à être joué », a déclaré Riot.

Ce changement n’affectera pas les joueurs qui sont déjà dans les régions bêta ouvertes et utilisent un VPN pour jouer au jeu.

League of Legends: Rift sauvage s’étendra en Europe et dans d’autres régions d’Asie début décembre. Il sortira en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Inde au printemps 2021.

