Riot réactive Killjoy dans VALORANT, corrige les bugs impliquant Sage et Omen

Capture d’écran via Riot Games

Killjoy a été réactivé dans VALORANT un jour après que Riot Games ait sorti l’agent de la piscine pour corriger un bug révolutionnaire.

En plus du retour de Killjoy, Riot a déclaré qu’il avait résolu les bugs avec Sage et Omen, ce qui signifie que les trois agents devraient fonctionner comme prévu maintenant.

Le correctif du bogue est entré. Killjoy ne peut plus placer de tourelles sous la carte. De plus, Sage ne peut plus lancer son mur avant le tour car Omen l’utilisait pour se téléporter vers des endroits inappropriés. J’espère que c’était amusant pendant que ça durait! Vous devriez voir les trois agents de retour dans le jeu, fonctionnant comme prévu.

– VALORANT (@PlayVALORANT) 2 décembre 2020