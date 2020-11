Riot publie le micro-patch Talon Teamfight Tactics 10.23

Image via Riot Games

Le concepteur principal du jeu Teamfight Tactics, Stephen «Mortdog» Mortimer, a révélé qu’un micro-patch Talon avait été mis en ligne vendredi soir.

Nerfing et buffing de l’Assassin enchanté dans un micro-patch 10.23, deux bugs associés à Talon ont été résolus. Le bonus AD de Talon a également été réduit de 200/225/250 à 200/200/250 pour cent, selon l’annonce Twitter de Mortdog.

Nous venons de déployer le micropatch suivant sur TFT pour Talon. Prendre plaisir! Bonus de sorts AD: 200/225/250% >>> 200/200/250% Correction d’un bug où Talon pouvait se cibler avec son sortCorrection d’un bug où Talon pouvait cibler des ennemis non ciblables avec son sort (ex: Sett faisant des situps) pic.twitter. com / t6q9NHqcoV – Riot Mort (@Mortdog) 13 novembre 2020

Un bug dans lequel l’Assassin se ciblait parfois lui-même a été corrigé avec le micro-patch 10.23, ainsi que lorsque Talon pouvait cibler des ennemis qui étaient censés être impossibles à cibler – comme Sett faisant des sit-ups sur la ligne de touche pour retrouver sa santé. Statut de niveau S-plus de Talon dans TFT devrait rester intact, malgré un léger nerf aux dégâts bonus AD deux étoiles des Assassins.

Avant le patch 10.24 le 24 novembre, le TFT L’équipe a testé les changements de système dans PBE. Les ajustements concernent les chances de lancer choisi, les chances de lancer normales, les dégâts du joueur de base par étape et la distribution du butin. Des changements tels que la diminution des dégâts bonus AD de Talon étaient également déjà testés, réduisant ainsi un impact majeur sur le tournoi de qualification nord-américain Team Liquid qui se déroulera du 13 au 15 novembre.

D’autres champions font tester les changements d’équilibre en PBE avant le TFT Le patch 10.24 inclut Lulu, Jax, Jinx et Yone. Yone et Lulu voient leur durée de Knockup augmentée de 0,8 à une seconde, tandis que la durée d’esquive de Jax a été réduite à 2 / 2,5 / 3. Lulu a également un buff de santé (400/600/950) et son ampli de dégâts est passé de 10 à 25/35/40 pour cent.

La prochaine mise à jour programmée en TFT devrait avoir lieu le 24 novembre avec le patch 10.24.

