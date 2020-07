Riot présente une nouvelle fonctionnalité Teamfight Tactics qui montre aux joueurs tous les éléments qu’un composant peut intégrer dans la mise à jour 10.16

in

Riot Games prévoit de déployer un nouveau Tactiques de combat d’équipe fonction qui permettra aux joueurs de voir tous les éléments dans lesquels un composant est intégré, selon le concepteur principal du jeu Stephen «Mortdog» Mortimer. Le mécanicien très apprécié démarre avec la mise à jour 10.16.

Un simple clic droit sur un composant fera apparaître une liste de chaque élément dans lequel il se construit. Et la fonctionnalité mettra même en évidence tous les éléments que vous pouvez immédiatement construire avec les composants déjà en votre possession.

Bravo à l’équipe pour avoir mis en place cette nouvelle fonctionnalité malsaine à venir à 10.16: Vous pourrez faire un clic droit sur n’importe quel composant d’élément et voir dans quoi il peut être intégré. Il met même en évidence ce que vous pouvez faire en fonction des éléments que vous avez prêts à utiliser! pic.twitter.com/oHxLPwwaSj – Riot Mort (@Mortdog) 29 juillet 2020

La nouvelle fonctionnalité sera adoptée à bras ouverts car de nombreux TFT les joueurs sont relégués à ouvrir des centaines d’onglets sur leurs navigateurs à partir de sites Web tiers. Cela devrait particulièrement être utile aux joueurs débutants et moins expérimentés qui ont du mal à garder une trace de tous les objets de l’autobattler.

Mis à part la fonctionnalité de qualité de vie, de nombreux autres changements sont prévus pour la convergence dans le patch 10.16. Les notes du PBE détaillent les modifications provisoires des traits Battlecast, Chrono, Dark Star, Infiltrator, Rebel, Space Pirates, Star Guardian et Vanguard. Et une multitude de champions, y compris Gangplank, Riven et Zed, peuvent également être ajustés avant que le patch n’atteigne les serveurs en direct la semaine prochaine.