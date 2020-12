Riot présente une liste complète des changements d’objets à venir dans le patch 10.25 de la ligue

League of Legends Le directeur de la conception du jeu, Mark « Scruffy » Yetter, a détaillé une longue liste de changements à venir dans le patch 10.25 la semaine prochaine, décrivant les buffs et les nerfs pour 20 éléments différents dans l’aperçu provisoire du patch de la nuit dernière.

L’aperçu n’est pas entré dans les détails, mais il a offert une bonne compréhension du processus de réflexion de Riot dans la pré-saison 2021, itérant et améliorant les éléments qui ont été sous-performants dans le patch actuel.

Bandleglass Mirror, Imperial Mandate, Moonstone Renewer, Shurelia’s Battlesong et Locket of the Iron Solari devraient recevoir quelques ajustements de statistiques et voir leur coût réduit dans la mise à jour 10.25. Alors que la hâte de capacité sur la tempête et le gel éternel de Luden passe de 10 à 20.

Aperçu du patch 10.25: Il y a beaucoup de choses ici et nous travaillons toujours sur de nombreux détails, donc certaines choses pourraient changer au moment où nous aurons tout verrouillé. pic.twitter.com/qhDVKHfbj1 – Mark Yetter (@MarkYetter) 30 novembre 2020

Les développeurs donnent également un peu d’amour et d’affection à Immortal Shieldbow, Galeforce, Kraken Slayer, Rapidfire Cannon, Infinity Edge et Zeke’s Convergence. Riot n’a pas fourni une explication détaillée des changements pour ces éléments, mais ils seront probablement plus légers.

En ce qui concerne les nerfs d’objets, les objets qui ont fréquemment surgi en file d’attente solo à travers un large éventail de champions ont été ciblés, avec Sunfire Aegis, Frostfire Gauntlet, Turbo Chemtank, Seekers Armguard, The Collector et Muramana (sur les mages) prenant un coup dans Patch. 10.25.

Riot fournira presque certainement plus de détails sur tous ces changements d’article plus tard dans la journée.

La mise à jour 10.25 est prévue pour le mercredi 9 décembre.

