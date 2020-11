Riot peaufine Seraphine pour « déplacer sa position principale » du support vers le milieu lors du patch 10.23 de la ligue

Image via Riot Games

League of Legends Le concepteur principal du gameplay, Mark «Scruffy» Yetter, a discuté des changements à venir pour Seraphine aujourd’hui, expliquant que le champion est plus orienté vers le rôle de soutien que prévu.

Riot espère que quelques modifications apportées au kit de Seraphine feront de la voie médiane sa position principale dans la mise à jour 10.23, lui donnant «un meilleur accès aux dégâts de mise à l’échelle».

Le premier patch nous montre que Seraphine a été plus orientée vers le support que prévu, nous ajoutons donc des ajustements à 10.23 pour déplacer sa position principale vers Mid. Le support est assez bon en ce moment, donc cela ne devrait pas supprimer la position, juste l’amener à un état raisonnable. pic.twitter.com/22UiHQN3ML – Mark Yetter (@MarkYetter) 3 novembre 2020

Pour faire de Seraphine une meilleure laner solo, Riot ajuste son passif, High Note (Q) et Beat Drop (E). Le ratio de notes de Stage Presence commencera avec un ratio AP plus faible mais évoluera mieux, passant de 7,5% à 6/7/8/9 en fonction de votre niveau. Le Q de la pop star subira des changements similaires, obtenant plus de dégâts de base et des ratios AP plus élevés dans les dernières étapes du jeu.

Et pour aider Sera à gérer les vagues plus efficacement, son E infligera un bonus de 100% aux sbires au lieu de passer de 60/70/80/90/100%. La capacité perdra également des dégâts de base, ce qui devrait rendre le support Seraphine moins puissant. Ceux qui souhaitent continuer à la jouer dans la voie du bas peuvent toujours maximiser Beat Drop pour sa capacité CC, mais feront désormais moins de dégâts.

Le champion devrait maintenant être un choix de soutien «raisonnable», selon Scruffy. Ces changements ne la retireront pas de la méta de la voie du bot, mais la rendront moins oppressante et offriront aux bot laners ennemis plus de contre-jeu.

Ligue Le patch 10.23 devrait arriver sur les serveurs en direct le mercredi 11 novembre, selon le calendrier des patchs de Riot.

