Riot Mortdog passe en revue le patch 10.15 de Teamfight Tactics après MORTem

Suite au lancement de Tactiques de combat d’équipe patch 10.15, conception principale Stephen «Mortdog» Mortimer a passé en revue ce qui est à la mode et les domaines à améliorer.

En route vers le patch 10.15, l’objectif de la TFT L’équipe devait obtenir la méta dans un meilleur endroit, et jusqu’à présent, le patch semble réussir de cette manière. Un certain nombre de compositions fonctionnent bien et les quatre meilleurs placements dans les tournois montrent la diversité.

«Nous voyons beaucoup de compositions diverses et de listes de niveaux avec 11 à 18 compositions dessus, ce qui est bien», a déclaré Mortdog.

Mortdog a déclaré qu’il y avait encore des domaines à améliorer, comme le pirate de l’espace et Chrono étant trop faibles, tandis qu’Astro Sniper pousse du côté fort.

En ce qui concerne Space Pirates, malgré le retour des statistiques de Graves à ce qu’elles étaient avant qu’il ne soit nerfé, il est dans une «bonne position». Darius, en revanche, est toujours sous-performant. Pour qu’il réussisse, le Space Pirate aurait besoin d’une poignée de changements qui pourraient potentiellement conduire à la rupture. Et dans l’état actuel du jeu, selon Mortdog, il est peu probable que Darius devienne super jouable.

Maître Yi trois étoiles et Neeko trois étoiles sont probablement les meilleurs champions du jeu pour le moment. Maître Yi a vu un tas de changements mais cela ne l’a pas trop changé en six Blademasters.

« Yi deux étoiles a besoin d’un buff et trois étoiles pourrait utiliser un nerf, mais dans les leviers actuels, je ne suis pas sûr que ce soit possible », a déclaré Mortdog. Neeko, cependant, semble être dans une bonne position avec les ajustements apportés aux protecteurs.

Plunder Planet a été «sans incident» dans la mesure où il ne semble pas trop ajuster les plans de jeu des joueurs. Mais c’est un pas en avant par rapport à Neekoverse, une galaxie qui avait suivi son cours. On craint que le buff Jinx dans TFT le patch 10.15 à sa vitesse d’attaque à deux étoiles n’a vraiment rien changé. Et les changements apportés à Xerath n’ont peut-être pas été les meilleurs, car il a besoin d’articles et de champions spécifiques pour faire apparaître Xerath.

À l’approche du patch 10.16, l’équipe se concentre sur la stabilité pour les tournois majeurs et se déroulant qui mèneront au championnat Galaxy. Un aperçu complet de chaque buff et nerf de TFT le patch 10.15 dans le post-MORTem peut être trouvé ici. Le patch 10.16 devrait sortir le 5 août.

