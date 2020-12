Riot Mort révèle le patch B du patch 10.24 de TFT

Image via Riot Games

A 10.24 Tactiques de combat d’équipe Le B-patch entrera en vigueur aujourd’hui, selon le concepteur de jeux en chef Stephen «Mortdog» Mortimer.

Le patch 10.24 a vu le retour de comps comme six Dusk et Divine, ainsi que la montée en puissance de Zed et Cultist. Vers 14 h (heure du Pacifique) le 1er décembre, le TFT L’équipe adoptera un patch B composé de cinq nerfs majeurs. Mortdog a révélé un nerf à venir à Yone et Zed (retour / nerf), ainsi que des nerfs de trait à Cultist, Keeper et l’ouragan de Runaan.

Salut les gens. Beaucoup de commentaires sur les B-Patches et les avis voulus, si heureux d’obliger. Demain, nous allons faire un B-Patch vers midi PST environ. Les détails exacts seront partagés demain lors de sa diffusion, mais ils le seront Adepte du nerfKeeper nerfZed retour / nerfYone nerf – Riot Mort (@Mortdog) 30 novembre 2020

Mortdog a également déclaré que Jarvan IV « recevra des ajustements dans le prochain patch 10.25 » le 9 décembre. Yone et Zed ont dominé la méta 10.24 la semaine dernière. Le champion Adept / Exile à cinq coûts a accumulé d’énormes dégâts au cours des étapes de fin de partie alors qu’une unité à une étoile et Ninja / Shade ont déchiré des équipes via la vitesse et le canon de feu rapide. Nerfs à Yone et Zed devraient équilibrer les étapes de milieu et de fin de partie.

Les nerfs des traits Cultiste et Gardien seront également sur le terrain de jeu au milieu de la partie où les dégâts des joueurs ont été récemment ajustés en TFT Patch 10.24: augmentation des dégâts de un pendant les étapes trois et quatre. Warwick, cependant, n’était pas sur la liste des nerfs pour le B-patch qui aura lieu aujourd’hui.

Grâce aux récents buffs de 10.24, le Divine / Hunter a déchiré des unités avec l’aide de l’ouragan de Runnan. Un nerf à l’objet dans le patch B d’aujourd’hui devrait calmer Warwick, permettant à des unités plus fortes de l’abattre avant qu’il ne détruit une équipe entière.

Prévu pour être mis en ligne le 1er décembre vers 14 h, heure du Pacifique, le TFT 10.24 B-patch ne réinitialisera pas la méta. Mais cela devrait créer une opportunité pour d’autres compositions de briller pendant les trois étapes.