Riot lance une nouvelle gamme de produits K / DA ALL OUT

Appel à toutes les lames. Riot Games a publié une nouvelle collection de marchandises pour League of Legends fans pour célébrer le récent EP de K / DA, TOUS DEHORS.

La ligne comprend 11 articles, y compris des sweats à capuche et des t-shirts pour chacun des quatre membres du groupe. Chaque champion a sa propre palette de couleurs et une image de TOUS DEHORSla période promotionnelle de l’habillement. La collection comprend deux sweats à capuche K / DA supplémentaires avec la tracklist de l’EP et la signature de chaque membre, ainsi qu’un t-shirt blanc à manches longues.

Les sweats à capuche de la collection coûtent 65 $ chacun, tandis que les t-shirts individuels des membres coûtent 35 $. Le t-shirt à manches longues blanc du groupe est en vente au prix de 48 $. Les fans peuvent acheter des objets de la collection dans la boutique en ligne True Damage.

Le premier EP de K / DA TOUS DEHORS a chuté le 6 novembre avec un total de cinq titres, dont «THE BADDEST» et «MORE», que Riot a sorti dans les semaines précédant le lancement complet de l’album. L’album présente un certain nombre d’artistes, dont Aluna, Madison Beer et quatre membres du groupe de filles coréennes Twice.

Fans de la fiction League of Legends Le groupe K-pop peut vérifier TOUS DEHORS sur une variété de services de streaming, y compris Spotify, Apple Music et SoundCloud.

