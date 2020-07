Riot envoie une longue liste de changements de buff pour le prochain patch 10.16 de la ligue

Après avoir révélé les champions pour lesquels League of Legends‘Patch 10.16 hier, le concepteur de gameplay principal de Riot Games, Mark « Scruffy » Yetter, a finalement dévoilé la liste détaillée des changements de buff pour le jeu.

Plusieurs grands champions sont ajustés pour améliorer ce patch, notamment Ziggs, Akali, Yasuo, Hecarim et Tristana. D’autres champions reçoivent également des changements importants dans leurs kits et leurs numéros.

10.16 Aperçu du patch avec modifications: Pas à 100% final, mais en se rapprochant. Nous avons une bonne méta, donc beaucoup de petits changements sont notre approche pour se diversifier sans la détruire. pic.twitter.com/lVHTXdTu10 – Mark Yetter (@MarkYetter) 28 juillet 2020

Le passif de Ziggs, par exemple, est ajusté de sorte que son ratio AP soit maintenant fixé à 50% plat, tout en faisant également 250% de dégâts aux tours. L’expert Hexplosives a toujours été une menace lors de la prise de tours, en particulier avec la rune Démolir. Mais maintenant, il fera exploser les objectifs ennemis avec facilité.

Yasuo, d’autre part, obtient une augmentation mineure de RM de deux. Mais son ultime aura désormais un ratio bonus AD de 175%. Ces buffs arrivent juste à temps pour les séries éliminatoires et coïncident avec la sortie de Yone. Beaucoup de gens essaieront probablement de jouer les deux frères sur Summoner’s Rift.

Tristana a toujours été un grand choix pour le jeu professionnel et la file d’attente solo, mais Riot donne à sa capacité E un nouvel effet. Sa charge explosive augmentera désormais ses dégâts de un pour cent tous les deux pour cent de chances de coup critique. Cela donnera à Tristana beaucoup plus de dégâts dans les dernières étapes du jeu, une fois qu’elle aura amassé suffisamment d’objets de coup critique.

Pendant ce temps, Akali a obtenu un autre ajustement de son kit. Riot fait passer son Shuriken Flip des dégâts physiques aux dégâts magiques. Ce changement devrait lui donner un peu plus de dégâts lors de l’entrée et de la sortie des combats – et cela pourrait l’aider à gagner en difficulté dans la file d’attente en solo. Elle a le taux de victoire le plus bas de tous les champions de la voie médiane du jeu en ce moment.

On ne sait pas comment les équipes du jeu professionnel s’adapteront à ces changements dans la méta, en particulier avec le nombre de champions prioritaires définis pour les nerfs dans le patch 10.16. Ces changements sont principalement apportés pour diversifier la méta avant les séries éliminatoires, de sorte que les fans pourraient voir des choix peu orthodoxes lorsque les séries éliminatoires avancent.

Le patch 10.16 devrait arriver le mercredi 5 août.

