Riot dit que Yone jouera « un peu comme un hybride tirailleur-assassin » avec un profil de dégâts mixte

Yone a finalement été présenté par Riot Games comme le prochain champion à frapper Summoner’s Rift. Dans le dernier article du blog Champion Insight, Riot a expliqué comment le maître épéiste apportera un profil de dégâts mixte avec ses deux épées tout en jouant comme un «hybride tirailleur-assassin».

«Sa lame humaine inflige des dégâts physiques et son épée azakana inflige des dégâts magiques, ce qui donne à Yone un profil de dégâts mitigé, le laissant aller aux pieds avec le bois le plus costaud», a déclaré Riot. « Mais la façon dont il joue autour de son E et de son ultime est vraiment similaire à celle d’un assassin. »

Sa capacité Mortal Steel, par exemple, est dédiée uniquement à son épée humaine régulière et à la façon dont il exploite le vent pour se précipiter sur ses ennemis et infliger des dégâts physiques. Il renverse également les ennemis après avoir obtenu deux piles de Gathering Storm.

Son autre épée, cependant, a été prise à un azakana, qui est le démon que vous avez dû combattre et tuer dans le royaume des esprits. En conséquence, la lame inflige des dégâts magiques et lui confère également un bouclier qui augmente en puissance pour chaque champion touché.

«Je voulais vraiment que chacune des épées de Yone se sente différente. Bien qu’il ait toujours utilisé deux épées, le poids et la sensation de la lame de l’azakana sont très différents de sa lame en acier plus familière », a déclaré l’animateur principal Adam« Cattlegrid »Turnbull. « Pour faire allusion à cela, nous voulions garder ses attaques de lame d’acier rapides, tandis que sa lame azakana oscille en grands arcs, soulignant son poids et sa taille. »

En conséquence, Yone est capable de participer et de sortir des combats d’équipe tout en restant relativement en bonne santé. Mais sa capacité ultime, bien nommée Fate Sealed, lui donne un clin d’œil au dernier champion frappé, un peu comme un assassin. Cela crée un style de champion mixte où il peut entrer et sortir d’une escarmouche, mais peut également frapper la ligne de fond avec facilité après un ultime bien chronométré.

L’ultime de Yone renverse également les champions ennemis et les tire vers lui. Cela signifie qu’il a la configuration parfaite pour son frère, Yasuo, qui peut activer sa capacité Dernier souffle sur n’importe quelle cible en vol. Nous pourrions voir des duos de Yasuo et Yone sur la voie du bas à l’avenir.

Les fans devront attendre le patch 10.16 pour que Yone passe Ligueserveurs live de.

