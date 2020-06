Riot «définit définitivement le prototypage» d’une version de console Valorant, déclare un développeur

Titre multijoueur compétitif gratuit de Riot Games Valorant récemment lancé sur PC. Il fait déjà des vagues, surtout avec ses chiffres record sur Twitch. Mais cette excitation pourrait-elle finalement arriver sur les consoles? Bien que Riot ne puisse pas confirmer Valorant atteindra jamais la PlayStation 4 et la Xbox One, le studio a déclaré qu’un prototype de version console était en cours.

La productrice exécutive du titre free-to-play, Anna Donlon, l’a souligné lors d’une interview avec GameSpot. Interrogé sur Valorant sur les consoles, Donlon a déclaré à la publication: «nous sommes définitivement en train de prototyper cela. Mais il y a un moyen de jouer à ce jeu et il y a un moyen de découvrir ce jeu que nous ne sommes pas entièrement sûrs de traduire complètement en jeu sur console. «

Donlon a ensuite expliqué que Riot ne compromettrait pas la Valorant l’expérience juste pour le faire fonctionner sur d’autres plates-formes. En raison du «niveau élevé d’intégrité compétitive» du jeu, les développeurs de Riot craignent que les joueurs potentiels sur console ne se sentent désavantagés. Selon Donlon, «si nous pensons pouvoir offrir cette expérience sur ces plateformes, nous le ferons absolument. Mais nous voulons vraiment Valorant pour représenter un certain type de gameplay et un certain type d’expérience. «

Bien que la compromission ne soit pas une option, Riot n’a pas encore dit «non» à un port de console, a ajouté Donlon. En fait, il existe un certain nombre de concepteurs de jeux qui sont «très excités» de prouver Valorant peut réussir sur consoles. Cependant, comme une telle version n’était pas au centre de l’attention dès le départ, « si nous le faisions, elle serait définitivement retardée », a admis le producteur exécutif.

Riot a hébergé une bêta fermée pour Valorant de retour en avril sur PC. Le jeu de tir compétitif a été officiellement publié le 2 juin dernier.

[Source: GameSpot]