Riot décrit les changements potentiels pour le patch 10.25 de la ligue, y compris les buffs de critique ADC et de soutien, plus de nerfs de chars

League of Legends Le directeur de la conception du gameplay, Mark «Scruffy» Yetter, a énuméré quelques problèmes sur lesquels Riot enquête aujourd’hui et qui seraient mis en ligne dans le patch 10.25.

Riot veut d’abord voir comment les ajustements d’équilibre du patch 10.24 affectent la méta, en réévaluant ce qui reste à faire dans la mise à jour suivante. Mais une refonte majeure du système d’items entraînera forcément des valeurs aberrantes non intentionnelles.

OK, voici notre série actuelle d’enquêtes pour 10.25. Rien n’est garanti à 100% ici, il y a beaucoup de changements dans 10.24 et nous devrons réévaluer si ces changements sont toujours nécessaires après ce patch. Avoir une longueur d’avance sur ce que nous pensons être les problèmes les plus probables. pic.twitter.com/dFImGsVsCL – Mark Yetter (@MarkYetter) 19 novembre 2020

Bien que le tireur d’élite ait été l’un des rôles les plus faibles la saison dernière, il semble que la tendance se soit poursuivie pendant la pré-saison 2021. Mais AD carry mains sera heureux de voir des buffs sur la liste, d’autant plus que les utilisateurs critiques ont pris un énorme succès cette pré-saison. Bien que certains objets de tireur soient améliorés dans la mise à jour 10.24, comme Phantom Dancer et Kraken Slayer, Riot devra peut-être encore injecter plus de puissance dans ces objets dans 10.25.

Le rôle de soutien, avec un accent particulier sur les enchanteurs, peut également susciter de l’amour, avec les champions brandissant des Tiamat, les mages qui utilisaient auparavant Tear pour le mana et certains junglers AP.

Et si les chars continuent leur règne de terreur sur la Rift, Riot les nerf plus. LigueLes champions plus costauds sont déjà en train de se faire démonter avec les nerfs Bami’s Cinder et tous les objets qui y sont intégrés. Dans un clip hilarant, cinq chars brandissant des objets de Bami’s Cinder ont pu tuer Baron sans le toucher. Les nerfs de chars indispensables visent à égaliser la balance. Amumu est également spécifiquement ciblé avec une diminution du ratio AP de son W.

Ces ajustements d’équilibre sont provisoires et susceptibles de changer avant d’être mis en ligne, surtout si les ajustements 10.24 sont suffisants.

