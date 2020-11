Riot cible Breach avec les mises à jour Fault Line et Rolling Thunder dans VALORANT Patch 1.11

in

Image via Riot Games

Fault Line et Rolling Thunder, l’étourdissement et la capacité ultime de Breach, ont reçu des mises à jour de qualité de vie dans VALORANT dernier patch.

Fault Line charge désormais 20% plus vite et Fault Line et Rolling Thunder lancent à huit mètres de Breach.

Les modifications non documentées ont fait surface sur Reddit et ont été entièrement exclues des notes de mise à jour. La raison de ces changements, selon le concepteur de gameplay de Riot Rycoux, est «d’aider [Breach’s] les coéquipiers jouent un peu plus facilement autour de son utilitaire.

Breach, bien que certainement fort dans un environnement compétitif, laisse beaucoup à désirer dans la file d’attente en solo. Ses compétences reposent sur une communication forte, travaillant côte à côte avec ses coéquipiers.

Ces changements devraient aider Breach à devenir un agent plus viable, permettant aux joueurs d’utiliser ses capacités avec fluidité. Au lieu de compter sur des coéquipiers et des communications claires, les joueurs pourront prendre l’initiative.

La charge plus rapide rend également l’utilisation de Fault Line beaucoup plus facile dans des situations rapprochées, permettant des jeux plus réactionnaires.

Il reste à voir comment ces changements se dérouleront dans la file d’attente solo et dans le jeu professionnel, mais si tout se passe comme prévu, ils devraient être bien reçus par les joueurs de Breach.

Partager : Tweet