Riot aurait « prévu » de mettre au rebut LCS Spring Split en 2021

Après que Cloud9 ait dominé le Spring Split des LCS, puis raté les qualifications pour les Mondiaux cet été, Riot apporterait des changements pour la saison 2021.

Riot «prévoit» de se débarrasser du Spring Split de la ligue, qui se déroule généralement de janvier à avril, et de le remplacer par un seul format de la saison, selon Travis Gafford. À l’heure actuelle, aucune autre ligue régionale majeure au monde n’a au moins deux divisions.

Le système signalé garantirait également que chaque équipe jouerait cinq fois au cours de la saison, ce qui représente un match de plus que ce à quoi les équipes sont habituées dans le format actuel. Dans le système à deux divisions, une équipe affronte les neuf autres équipes deux fois au printemps et deux fois en été.

Gafford a également signalé que la saison LCS commencerait par un tournoi de lancement et que chacun des trois jours de diffusion de la ligue sera «des journées complètes» pour s’assurer qu’il peut intégrer les matchs supplémentaires de la saison dans le calendrier. Et alors que les émissions de LCS seraient en augmentation, Academy League ne l’est pas, selon Gafford.

Il y aura apparemment plus de croisements entre l’Académie et le niveau amateur de la compétition. Cela donnerait à des équipes comme 100 Thieves Next, qui ont participé à diverses ligues amateurs en 2020, des chances de faire leurs preuves face à certains des meilleurs talents de l’Académie. Gafford a déclaré qu’il avait entendu dire que plus d’équipes suivraient les traces de 100T et commenceraient à recruter de jeunes joueurs pour une scène amateur de troisième niveau.

La suppression du Spring Split intervient après que Cloud9, une équipe qui a complètement dominé la compétition en route vers un titre LCS Spring Finals, n’a pas réussi à se qualifier pour les Mondiaux. En l’absence de points de championnat attribués pour les classements du Spring Split cette année, le succès de C9 au printemps était essentiellement inutile quand est venu le temps de s’assurer une place à l’événement le plus important de l’année.

Avec C9 hors de l’image, FlyQuest, TSM et Team Liquid sont devenus les trois équipes à se rendre à Shanghai pour les Mondiaux cette année. Aucune des trois équipes n’est sortie de la phase de groupes, TSM, les champions du Summer Split, terminant 0-6.

