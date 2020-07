Riot annule l’accord d’esports de LoL avec un projet de ville saoudien après une réaction violente

L’éditeur de League of Legends Riot a conservé son partenariat avec le projet Neom de la ville arabe de Saudia à la suite des critiques des employés, des acteurs de l’e-sport et des fans. L’accord aurait vu le projet de la ville saoudienne devenir partenaire de la saison estivale du tournoi du championnat d’Europe de League of Legends. Cependant, dans un communiqué, le directeur de l’esports EMEA de Riot, Alberto Guerrero, explique qu’il était important que le développeur agisse rapidement une fois qu’il s’est rendu compte que des «erreurs» avaient été commises.

«En tant qu’entreprise et en tant que ligue, nous savons qu’il est important de reconnaître quand nous faisons des erreurs et de travailler rapidement pour les corriger», déclare Guerrero. «Après une réflexion plus approfondie, alors que nous restons fermement attachés à tous nos joueurs et fans du monde entier, y compris ceux vivant en Arabie saoudite et au Moyen-Orient, la LEC a mis fin à son partenariat avec Neom, avec effet immédiat.

«Dans un effort pour étendre notre écosystème e-sport, nous sommes allés trop vite pour cimenter ce partenariat et avons provoqué des divisions dans la communauté même que nous cherchons à développer. Bien que nous ayons manqué nos propres attentes dans ce cas, nous nous engageons à réexaminer nos structures internes pour nous assurer que cela ne se reproduira plus.

Neom sera une ville transfrontalière de la province de Tabuk au nord-ouest de l’Arabie saoudite. Comme le rapporte le Wall Street Journal, il a reçu un soutien financier de 500 milliards de dollars du prince héritier d’Arabie saoudite Mohammed bin Salman et devrait présenter des voitures volantes, des dinosaures robots et une lune artificielle géante.

Un employé de Riot s’est rendu sur Twitter pour partager un article de The Guardian selon lequel au moins 20000 membres d’une tribu locale sont expulsés pour faire de la place à la ville futuriste.

D’autres ont souligné le bilan de l’Arabie saoudite en matière de droits humains en ce qui concerne la liberté d’expression, les droits des femmes, la communauté LGBTQ +, etc. « Je ne peux pas et ne soutiens pas personnellement ce partenariat », a tweeté mercredi le concepteur principal du gameplay de League of Legends, Mark Yetter. «Les sponsors sont essentiels pour que l’esport prospère, mais pas au détriment de la vie humaine et des libertés.»

Plus largement, d’autres ont exprimé leur déception de ne pas avoir été consultés sur l’accord, un employé se disant «réduit au silence».

Cependant, depuis que Riot a annulé l’accord, la réponse en ligne est devenue un peu plus positive, les employés louant la décision mais se demandant pourquoi cela s’est produit en premier lieu.

Ailleurs, comme le rapporte The Loadout, les organisateurs du tournoi Blast a également un accord avec Neom mais se trouve dans une position plus délicate. Raison d’être, son accord «va au-delà d’un simple parrainage» et consiste à montrer au projet de la ville saoudienne comment devenir un hub d’esports dans sa région.

