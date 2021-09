Rio va-t-il mourir dans La Casa de Papel 5 ? Préparez vos mouchoirs

in

Les fans de La Casa de Papel semblent avoir compris qu’après la mort d’un personnage aussi aimé que Nairobi, tout est possible dans la série. Peut-être guidés par ce sombre présage, ils se sont mis à spéculer sur le personnage qui mourra dans le dernier épisode de la série, et parmi les candidats favoris, Rio est l’un de ceux qui accumulent le plus de votes.

Le personnage de Rio, interprété par l’acteur Miguel Herrán, est le petit ami de Tokyo (Úrsula Corberó) et pendant l’assaut compliqué de la Banque d’Espagne, il est l’un des plus touchés par la guerre qui a éclaté après l’entrée en action de l’armée.

Les spéculations sur la mort de personnages importants et l’apparition dans des flashbacks de l’ex-petit ami de Tokyo, qui sera joué par Miguel Ángel Silvestre, suggèrent que Rio est en grand danger de mort et que sa bien-aimée se souvient de la tragédie qui a rempli sa vie dans le passé alors qu’elle fait face à la perte de son ancien amour.

Pourquoi Rio devrait-il mourir dans La Casa de Papel ?

Sur Reddit, les fans de la série ont fait toutes sortes de spéculations sur les décès et les apparitions dans la cinquième saison de La Casa de Papel, mais la disparition par la mort de Rio, est celle qui recueille le plus de votes.

“Les scénaristes pourraient vouloir terminer La Maison de papier comme un souvenir de la première saison. À la fin du pilote, Tokyo hurle et craint pour Rio, pensant qu’elle va perdre un autre petit ami”, explique un fan sur la page.

D’autre part, le même acteur qui joue le personnage, Miguel Herrán, a annoncé sur les réseaux sociaux que Rio doit mourir, et bien que nous ne sachions pas s’il s’agit d’un spoiler ou d’une façon de jouer avec le public, le commentaire a déclenché des soupçons parmi les fans de la série.

Quand la diffusion de La Casa de Papel 5 aura-t-elle lieu ?

Ce vendredi 3 septembre, l’attente prend fin, encore retardée par la pandémie de coronavirus. Netflix présente en première partie la cinquième saison de la série espagnole la plus réussie de tous les temps. La deuxième partie arrivera ensuite le 3 décembre.