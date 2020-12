Rio Ferdinand jaillit sur l’homme de Liverpool qui ne se contente pas de «  se détendre en marge  » – .

in

Rio Ferdinand a jailli sur Diogo Jota et a affirmé qu’il était quelqu’un qui ne se contentait pas de « se détendre en marge » et ses performances depuis son arrivée à Liverpool le prouvent, comme il l’a dit sur sa chaîne YouTube officielle.

Imaginez obtenir un déménagement de rêve à Liverpool et découvrir ensuite que vous devez rivaliser avec l’éblouissant dangereux Sadio Mane pour une place de départ.

Certains seraient impressionnés par le fait qu’un joueur graverait son nom dans les livres légendaires de la Premier League, d’autres auraient du mal à cause de la pression, tandis qu’un certain Jota le prendrait de front et forcerait son manager à changer son auparavant célèbre troisième en un front. quatre.

La légende de Manchester United, Ferdinand, était émerveillée par la façon dont Jota s’était lancé dans le Merseyside et comment ses coéquipiers partageaient le sentiment qu’ils « l’aiment être là ».

«M. Jota recommence», a ajouté Ferdinand. «Il est en feu absolu. Quelle trouvaille il est. Pas une bonne affaire à 40 millions de livres sterling, mais peu de gens le voyaient encore comme un joueur venant à Liverpool et comme quelqu’un qui se bat pour ces postes de départ.

«Ne pas entrer et jouer un rôle et se détendre en marge. Obtenir 10 minutes ici et une demi-heure là-bas. Il pousse pour une position de départ compte tenu de sa production de buts.

«Entre. Bang! Regarde la confiance. L’équipe a l’air de l’aimer. Qui ne le ferait pas? Cinq buts en cinq départs en Premier League. »

Comme Ruud van Nistelrooy à son apogée, Jota semble totalement destructible à l’intérieur de la surface de réparation, même si son succès est jusqu’à présent venu dans de courts échantillons par rapport à la légende hollandaise auparavant sous-estimée.

Néanmoins, cela a été un début de vie assez magnifique dans le Merseyside pour Jota, qui n’a apparemment pas été effrayé par la taille de Liverpool et les pressions qui en découlent.

Quoi qu’il en soit, c’est une autre activité de transfert aux yeux d’aigle de Jurgen Klopp et du personnage sous-estimé dans la salle de conférence de Michael Edwards.

