Rillaboom et Togekiss soulignent les taux d’utilisation de la VGC pour la semaine 1 des qualifications de la Pokémon Players Cup

in

La première semaine de compétition est terminée Pokémon Players Cup VGC Qualifiers et cela signifie que toutes les données d’utilisation du format ont été compilées et publiées par The Pokémon Company.

Sans surprise, Rillaboom et Togekiss se trouvaient en tête du classement avec des taux d’utilisation de 49 et 41%, respectivement. Cela signifie qu’ils sont apparus sur un peu moins que la majorité des équipes qui ont été utilisées tout au long de l’événement jusqu’à présent.

Besoin de suivre les tendances concurrentielles? Voici un aperçu des Pokémon les plus utilisés lors de la semaine 1 dans les qualifications de la #PokemonVG Players Cup. Gardez l’œil ouvert, car les diffusions de la Players Cup se poursuivent plus tard cette semaine! pic.twitter.com/4cHdCnTREf – Jouez à Pokémon (@playpokemon) 27 juillet 2020

Voir Rillaboom au sommet a beaucoup de sens, car il est en synergie avec d’autres meilleurs choix tels que Togekiss, Incineroar (37%), Tyranitar et Cinderace (25%), et bien d’autres descendant jusqu’au niveau d’utilisation de 10%. Grâce au site de statistiques Pikalytics, vous pouvez également voir qu’un gilet d’assaut est utilisé sur 54% de ces Rillaboom pour lui donner un peu plus de volume du côté de la défense spéciale.

Plusieurs utilisateurs volumineux d’Eviolite ont fait la liste, avec Porygon 2 ayant le taux d’utilisation le plus élevé à 17 pour cent. Dusclops est toujours aussi viable que jamais, tandis que Clefairy a pris sa place d’évolution Clefable sur la méta échelle de cette génération, fournissant du volume et du soutien.

La gamme de 5 à 15% comprend de nombreuses agrafes de type eau, telles que Gyrados, Politoad, Rotom Wash et Primarina. Dracovish a atterri à 8% d’utilisation malgré sa capacité à déchirer les équipes, et le dernier Pokémon légendaire Urshifu a sa forme Rapid Strike solidement placée au milieu du niveau de 7%, tandis que la forme Single Strike est en hausse de 11%.

Il est peu probable que la moitié supérieure de la liste des niveaux d’utilisation change tout au long du reste de la saison VGC, et même au-delà, les Pokémon de base de Rillaboom, Togekiss, Incineroar, Cinderace et Tyranitar vont rester longtemps. .

Partager : Tweet