Rien ne fonctionne sans Felix Magath

Felix Magath est l’homme fort des Würzburger Kickers – cela n’a pas encore conduit au succès escompté. Désormais, un nouveau directeur sportif et le troisième entraîneur sont censés résoudre les problèmes.

Felix Magath reste généralement en arrière-plan. Mais sans le joueur de 67 ans, rien ne fonctionne aux Würzburger Kickers pendant longtemps. L’ancien entraîneur principal est l’homme fort de la Basse-Franconie – mais jusqu’à présent sans succès. Après un début de saison complètement foiré, le grimpeur de deuxième division est en bas du tableau avec un seul point, mais Bernhard Trares sera responsable du troisième (!) Entraîneur lors du match à domicile contre Hannover 96 dimanche (13h30 en LIVETICKER).

De plus, après le chaos de ces derniers mois, Magath a rapidement créé le poste de directeur sportif chez Kickers. Le héros de la promotion Sebastian Schuppan (34 ans) devrait fournir le repos nécessaire et les impulsions souhaitées pour les « Rothosen » à l’avenir.

« Sans Felix Magath – et je voudrais le souligner explicitement et très clairement – nous ne parlerions pas d’un membre du conseil d’administration de Sport Sebastian Schuppan. Felix nous a non seulement recommandé l’idée à un stade précoce, mais l’a également poursuivie avec vigueur », a déclaré le président du conseil de surveillance Thorsten Fischer. en même temps également PDG du sponsor principal Flyeralarm. Et Magath, à son tour, est le « Head of Global Soccer » de l’entreprise depuis janvier.

Combien de temps est ouvert. «Je suppose que cette activité ne se termine que lorsque tout le monde est satisfait», a-t-il déclaré lors de la présentation de l’entreprise. Et personne à Würzburg n’est satisfait pour le moment – encore moins Magath lui-même: après deux journées, il en avait assez de l’entraîneur de promotion Michael Schiele, dont le successeur Marco Antwerp a été limogé lors de la trêve internationale après la septième journée. Ce choix d’entraîneur, a ouvertement admis Magath, « a mal tourné ».

Würzburger Kickers: Trares devrait lancer un revirement

Maintenant, Trares, sous la direction de « Quälix » 1998/99 professionnel au Werder Brême, doit lancer le redressement. Pour lui, les Kickers sont « une tâche totalement excitante, même si nous ne sommes pas particulièrement bien dans le tableau », a déclaré le joueur de 55 ans, qui a un contrat jusqu’en 2022.

Afin de « donner une nouvelle impulsion à l’équipe », ils sont allés directement au camp d’entraînement. J’aurais probablement fait Magath de cette façon en tant qu’entraîneur. Trares a dit qu’il savait ce que pensait Magath: « Nous sommes un bon match. »

Trares aimerait avoir une bonne relation avec le patron – demandez à Anvers. «Si j’avais perdu quatre fois et nul une fois, j’aurais dit à mon patron: j’aurais préféré y aller», a déclaré Magath après son expulsion. Peu avant, cependant, il avait exprimé sa confiance à Anvers – et alors: « Le coach peut continuer à travailler en paix – juste ailleurs. Quel est le problème? »

