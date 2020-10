Rien de tout cela ne se passerait si Frank Zappa avait été président

Zappa a constamment ridiculisé les deux côtés du paysage politique bipartite. Il avait été approché par le Parti libertaire pour une élection présidentielle en 1987, selon une interview de février 1988 avec Bourdonner magazine. Mais après avoir trouvé une grande partie de leur plate-forme «soit fausse ou stupide», il leur a dit: «Eh bien, je ne suis pas votre robot. Merci beaucoup. Au revoir. » La bande-annonce du prochain documentaire du réalisateur Alex Winter ZAPPA taquine une occasion tristement perdue. Frank Zappa a jeté son nom dans un chapeau pour la course présidentielle en 1991, et a dit Le San Diego Tribune il considérait H. Ross Perot comme son choix vice-présidentiel.

Pour utiliser le langage de la bande-annonce, la campagne de Zappa aurait pu être aussi «bruyante, grossière et étrange» que sa carrière, mais elle ne serait jamais «louche». Zappa a encouragé l’inscription des électeurs sur chaque pochette d’album depuis 1971, lorsque la loi autorisant les 18 ans à voter a été adoptée. Il a mis en place des tables d’inscription des électeurs lors de ses spectacles en direct de 1988, enregistrant finalement environ 11 000 personnes. Il a également tourné des spots publicitaires pour l’inscription des électeurs sur MTV.

En 1989, Zappa a été nommé «Ambassadeur spécial de la Tchécoslovaquie pour le commerce, la culture et le tourisme». Personnellement choisi par le président de la République tchèque Vaclav Havel, Zappa a pris cette nomination au sérieux et a fait une percée dans les médias en tant qu’homme d’affaires plutôt qu’en tant que rock star.

«Mes principales qualifications sont que je ne joue pas au golf, je ne prends pas de vacances et je pense que la constitution américaine est un sacré document et que ce pays fonctionnerait mieux si les gens y adhéraient plus étroitement», entend-on Zappa dit dans les images d’archives du film ZAPPA, qui sort le 27 novembre.

Zappa a dit Créateur de mélodie en 1974 «La plupart de mes chansons ne sont pas politiques, elles sont sociologiques.» Mais dans les années qui ont précédé sa proposition de course, Zappa a fermement exprimé sa conviction que les chrétiens fondamentalistes avaient trop de pouvoir politique, la télévision a acheté trop d’influence et l’église et l’État se sont unis pour maintenir le contrôle d’une population insensée. Zappa avait 50 ans lorsqu’il est apparu qu’il explorait la faisabilité d’une candidature indépendante et non partisane à la présidence. Le président sortant George HW Bush avait plus de ballons, mais des contributions non sollicitées à la campagne ont commencé à affluer dans les bureaux de Barking Pumpkin de Zappa après que le mot soit sorti.

