Rien de gentil dans les tacles sur Maradona – Football

« Les arbitres doivent prendre des mesures plus fortes contre le tacle par derrière », a déclaré le communiqué de presse de la Fifa le 6 mars 1998. « Un tacle par derrière qui met en danger la sécurité d’un adversaire doit être sanctionné comme un acte criminel grave », a-t-il déclaré, ajoutant que l’infraction pourrait être punie d’un carton rouge.

Au moment où cette décision de modifier la loi 12 du football, qui traite des fautes et des fautes, a été prise, Diego Maradona avait pris sa retraite après 21 ans de football; sa carrière s’est étendue sur quatre Coupes du monde et six clubs dans trois pays sur deux continents. La nouvelle règle serait mise en œuvre à partir de la Coupe du monde 1998 – la première sans Maradona, décédée mercredi à 60 ans, après 1982 – indique le bulletin.

« Quand on voit comment les carrières de grands footballeurs ont été détruites par des attaques par derrière, l’éthique sportive nous a obligés à contrer cela », avait déclaré Michel D’Hooghe, chef de la commission médicale de la FIFA en 1994, soulignant que même en boxe attaquer par derrière n’est pas autorisé.

Le fait que Lionel Messi avait 11 ans et Cristiano Ronaldo 13 ans lorsque la Fifa a finalement décidé de parler de la protection des joueurs habiles met en évidence les circonstances considérablement modifiées dans lesquelles les deux rendent le football magnifique et comment le croisement des générations peut conduire à des conclusions inexactes.

Comme tous les joueurs de ballon avant 1998, Maradona a été frappé et brutalisé par des adversaires pour lesquels ils auraient maintenant été réservés, expulsés, avec de longues suspensions, souvent les trois. Marco van Basten a pris sa retraite du football international à 28 ans parce que ses chevilles et ses jambes étaient irréparables.

Déprimé lors de la Coupe du monde 1966, Pelé avait juré de ne jamais jouer la compétition et Zico s’est fait déchirer son maillot par l’Italien Claudio Gentile lors de l’édition 1982. George Best, le sorcier de Manchester United et d’Irlande du Nord, a expliqué comment l’impact des plaquages ​​passerait par les protège-tibias, les chaussettes et le rembourrage de protection «dans l’os» de sa jambe (Blessed, The Autobiography).

Dans la Coupe du monde qui était tout autour de lui, Maradona a mentionné le même sentiment. Il a été botté 30 secondes après le match d’ouverture de l’Argentine contre la Corée du Sud en 1986, a-t-il déclaré. C’était par derrière et l’arbitre espagnol Sanchez Arminio n’a rien dit, a-t-il déclaré dans «Touched By God», un livre sur le triomphe en Coupe du monde. Maradona a déclaré qu’il avait été victime d’une faute des Coréens 11 fois dans le match. «Trente ans se sont écoulés, mais quand j’ai regardé les images pour la première fois, ça faisait encore mal.» Découvrez le quart de finale contre l’Angleterre qu’il a rendu mémorable et vous pouvez voir Terry Fenwick poser un coude sur le visage de Maradona.

C’était pire lors de la Coupe du monde 1982 à laquelle Maradona tenait à prouver un certain nombre de choses: que Pelé avait eu tort de douter de ses capacités, qu’il aurait dû faire partie de l’édition à domicile il y a quatre ans et que Barcelone avait raison de payer. près de 8 millions de dollars pour lui. Maradona a affirmé que l’Argentine s’était vu refuser un penalty lors de la défaite 0-1 contre la Belgique et a déclaré: «Je me suis fait virer la merde contre le Salvador» («El Diego», l’autobiographie). Le pire reste à venir. Dans la forme et la forme de Gentile, il l’a fait.

Le défenseur central de l’Italie et de la Juventus a commis 23 fautes sur Maradona, dont 11 en première période. Selon la norme actuelle de protection contre le jeu physique, Gentile aurait été averti tôt. Tout ce qu’il a obtenu était une réservation de 42e minute. C’était après que le Roumain Nicolae Rainea reçut un carton jaune pour Maradona pour s’être plainte de Gentile. Peu de temps après, Gentile a pénétré dans Maradona par derrière, puis a rompu une autre accumulation en frappant sa jambe gauche. Vers les 40 minutes, Gentile a frappé Maradona alors qu’il essayait de se retourner. Au début de la seconde période, Gentile a coupé la cheville de Maradona lorsque l’Argentin a affronté son but. Il y avait aussi une poussée par derrière qui a abattu Maradona.

«… Les excès effroyables de Claudio Gentile, qui marquaient — dans tous les sens du terme, semblait-il — Maradona, étaient une tache sur le match, le tournoi et le succès éventuel de l’Italie», a écrit Brian Glanville dans «The Histoire de la Coupe du monde. »

«Ce n’était pas la faute de Gentile, c’est son travail; c’était l’arbitre », a déclaré Maradona dans« El Diego ». Dans un article de goal.com, Gentile, qui a été sélectionné dans l’équipe des All Stars de la Fifa 1982, est décrit comme: «Un intimidateur aux proportions infâmes, Gentile exécutait souvent le tacle par derrière.» Pourtant, en 71 internationaux et 400 matchs de championnat, Gentile n’a été expulsé qu’une seule fois (Claudio Gentile: In Defense Of the Dark Arts Master par Stuart Horsefield).

Mais même Gentile ne pouvait pas faire ce que Andoni Goikoetxea de l’Athletic Bilbao a fait. Barcelone menait 2-0 lorsque l’homme connu sous le nom de «Boucher de Bilbao» a cassé la cheville de Maradona avec un tacle par derrière. «J’ai juste ressenti l’impact, entendu le son comme un morceau de bois qui craquait», a-t-il dit («El Diego»). Goikoetxea n’a été réservé que pour la faute. La brutalité sur Maradona a continué en Italie et à 29 ans, la douleur et les injections de cortisone étaient un mode de vie avec lui.