Ricky Schroder a aidé à renflouer le tireur adolescent Kyle Rittenhouse

Le tireur du Wisconsin Kyle Rittenhouse est libéré sous caution de 2 millions de dollars, en grande partie grâce à Ricky Schroder, qui a laissé beaucoup de gens stupéfaits par la décision de l’ancienne enfant star d’aider.

« KYLE RITTENHOUSE EST HORS DE PRISON », a déclaré vendredi l’avocat de 17 ans, Lin Wood. sur Twitter. «Que Dieu bénisse TOUS ceux qui ont fait un don pour aider à lever #FightBack ont ​​nécessité une caution de 2 millions de dollars. Un merci spécial à l’acteur Ricky Schroder @ rickyshroder1 et Mike Lindell @realMikeLindell pour nous avoir mis au sommet. Kyle est SÛR. Merci à TOUS qui ont aidé ce garçon.

Schroder, qui a récemment joué dans le téléfilm «Dolly Parton’s Christmas of Many Colors: Circle of Love» en 2016, a confirmé la nouvelle de Parler – le nouveau service de réseautage social conservateur utilisé par les partisans du président Trump – en faisant écho au message de Woods.

Rittenhouse, un adolescent de l’Illinois et membre de la milice autoproclamé, a été arrêté et accusé du meurtre de deux personnes lors des manifestations d’août qui ont éclaté à Kenosha après que la police a tiré sur Jacob Blake à sept reprises dans le dos.

La réaction à la contribution de Schroder a déclenché une vague de réactions sur les réseaux sociaux… et ce n’était pas joli.

Wayment…. RICKY SCHRODER ????? https://t.co/TaEasPtIUX – Jemele Hill (@jemelehill) 21 novembre 2020

Ricky Schroder? Merde, je blâme Jon Voight. – Josh Charles (@MrJoshCharles) 21 novembre 2020

Ricky Schroder et Jon Voight vont dans le même trou. « The Champ » (1979) était un terreau fertile pour le Trumpisme. Qui savait? https://t.co/R8xituORbp https://t.co/QbGXsJsdlb – (((Howard Forman))) (@thehowie) 21 novembre 2020

Il y a beaucoup de bonnes raisons de garder quelqu’un en prison ou de le laisser sortir jusqu’à ce qu’il ait eu sa journée au tribunal. Que Ricky Schroder creuse vous n’en est pas un. La caution est dingue. https://t.co/M7g2iYjIQn – Levi Pulkkinen (@levipulk) 21 novembre 2020

Rick Schroder est un suprémaciste blanc n’était pas sur ma carte de bingo 2020. https://t.co/nUdpI3BdIk – Jerry James Stone (@jerryjamesstone) 21 novembre 2020

Ricky Schroeder est le Kirk Cameron de Scott Baios. – Crème o ‘Brique ❤️🇺🇸🧢 (@bamboo_button) 21 novembre 2020

Ricky Schroeder, de la renommée de Silver Spoons, a contribué aux 2 millions de dollars pour faire sortir ce mec de prison. C’est un monde étrange dans lequel vivre. pic.twitter.com/vt9GFA5IiY – Richmond Eustis (saisonnier) (@reustis) 21 novembre 2020

Scott Baio et maintenant Ricky Schroeder? En tant qu’enfant… j’ai clairement fait de mauvais choix pour les coups de cœur de célébrités 🤦🏾 https://t.co/sfydjL0vz1 – Richelle Carey (@RichelleCarey) 21 novembre 2020

J’ai vu que Ricky Schroeder était à la mode et j’espérais que ce n’était pas parce qu’il était un suprémaciste blanc, mais malheureusement mes espoirs ont été déçus. – Kimberley Johnson (@AuthorKimberley) 21 novembre 2020

Ricky Schroeder, star de la télévision pour enfants des années 80, a aidé à renflouer Kyle Rittenhouse. pic.twitter.com/LmZQgqGtF3 – JRehling (@JRehling) 21 novembre 2020