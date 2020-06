Ricky Martin présente son quatrième enfant, Renn, après avoir eu six mois

C’est une conversation très difficile, mais très nécessaire.

Dans une nouvelle interview, animatrice et interprète vedette Nick Cannon s’ouvre sur les «conversations en vie» qu’il a eues avec ses enfants en ce qui concerne les interactions avec la police. Et même si ses enfants sont très jeunes – des jumeaux de 9 ans Monroe et Marocain Scottet un fils de 3 ans d’or – la brutalité policière et les dangers présentés par les forces de l’ordre restent une préoccupation réelle.

Le père de 39 ans a parlé à Accéder à Hollywood sur toute la question, ouvrant en détail le passé difficile et décousu de sa famille avec les forces de l’ordre en disant (ci-dessous):

«Je dis cela en toute sincérité. J’ai même eu un peu de recul pour cela, peu m’importe ce que les gens pensent de moi ou ce qu’ils disent de moi, mais j’ai déclaré que mes enfants avaient peur de la police. Et c’est une vraie déclaration. J’essaie d’enseigner l’intrépidité. J’essaie d’enseigner que vous avez en vous un pouvoir dont vous n’avez besoin de rien craindre. Mais quand ils voient l’énergie des forces de l’ordre, c’est: «Euh, oh, voici la police!» Ou cet état d’esprit, «Asseyez-vous droit! Ne parle pas! Gardez vos mains là où ils peuvent les voir! « Ce sont des choses dont je parle à un enfant de trois ans ou à un enfant de neuf ans et ils me posent ces questions. »

Sensationnel. À trois ans, rien de moins… ne fait que montrer que les préoccupations à l’échelle nationale concernant la police et la justice raciale sont ici bien réelles et authentiques.

Cannon continue d’admettre que l’un de ses enfants voulait auparavant être un policier dans un passé récent, bien que ce désir se soit rapidement dissipé avec l’âge:

« Il y avait une idée où l’on voulait être un officier de police, » Oh mec, je veux aider et protéger et servir les gens! « Cela a définitivement changé là où ils perpétuent la peur, mec. C’est quelque chose qui est blessant d’avoir ces conversations avec vos enfants mais vous voulez les protéger à la fin de la journée. «

Sensationnel. Parlez d’être TRÈS réel sur une situation familiale incroyablement difficile et terrifiante…

Cannon, qui détient un diplôme en criminologie de Université Howard, est allé plus loin avec ses propres expériences personnelles avec la police. Et on dirait qu’il a aussi des idées sur la façon de changer les choses pour le mieux:

«Je n’ai jamais appelé la police de ma vie parce que notre famille avait peur d’appeler la police. Et cela provenait d’un enfant qui grandissait en disant: « Oh oh, la police est arrivée! » Ce n’était pas une question de sécurité. Quelqu’un avait des ennuis. Quelqu’un va aller en prison parce que la police a été appelée. Quand on voit la police dans notre quartier, ça n’a jamais été une bonne expérience. » «Je suis abolitionniste. Nous devons nous débarrasser de l’application de la loi tous ensemble et recommencer. Débarrassez-vous du mot «police». Que diriez-vous de les appeler des agents de la paix? Que diriez-vous de rassembler des évaluations psychologiques des personnes que nous avons chargées de nous protéger et de nous servir? Cela doit être bien plus qu’un simple diplôme d’études secondaires et une envie d’avoir un badge et une arme à feu. » «Donnons du pouvoir à ces individus qui veulent être dans l’application de la loi avec le bon environnement, avec clarté, avec des conseillers spirituels, avec des personnes sur lesquelles ils peuvent compter quotidiennement qui peuvent les tenir responsables lorsqu’ils sont dans ces rues, protégeant et servant.»

C’est très réfléchi, et peut-être une très bonne idée lorsqu’il s’agit de recycler les agents pour désamorcer les situations difficiles dans la rue.

Voici l’interview complète de Accéder à Hollywood, pour les personnes intéressées:

Amen, Nick!

C’est certainement un sujet difficile – en particulier pour ces petits enfants – mais avoir ces conversations à la maison et dans la sphère publique est à la fois nécessaire et utile si nous voulons changer le monde pour le mieux. Ici ici!

