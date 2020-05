Ricky et Morty Theories: Rick peut cloner des dimensions alternatives selon les indices des fans

– Publicité –



Théories de Ricky et Morty: Le spectacle devrait revenir très prochainement sur Adult Swim. Pendant la pause, les fans ont proposé des théories intrigantes pour expliquer certains des plus grands mystères du dessin animé.

L’épisode le plus récent de la quatrième saison a été diffusé en décembre 2019, laissant les téléspectateurs dévoués désespérés pour plus de contenu du créateur Dan Harmon et Justin Rolland. Rick et son petit-fils se sont lancés dans une escapade irrévérencieuse dans le temps avec les serpents extraterrestres à Rattlestar Ricklactica.

Heureusement, Adult Swim a annoncé que le spectacle reviendra le 3 mai avec cinq nouveaux épisodes, et les titres des prochaines aventures du duo suivront peu de temps après. Alors que la saison 4 du dessin animé bizarre de science-fiction promet plus de parodies de films classiques et quelques rebondissements sombres, les fans ont regardé les anciens épisodes pour des indices.

Lors de l’ouverture de la quatrième saison, Rick a pu sauter entre les dimensions à l’aide de clones de sauvegarde qu’il conserve dans le sous-sol de la famille Smith. De plus, les téléspectateurs ont vu comment les prouesses scientifiques de Rick n’ont augmenté qu’au cours des quatre saisons, un fan suggérant que l’inventeur fou pourrait avoir un autre tour de clonage dans ses manches.

Les passionnés de Ricky et Morty se sont rendus sur Reddit pour discuter de la possibilité pour Rick d’avoir la possibilité de dupliquer des univers entiers. Redditor Artdesire Publié: «Rewatching Mortynight Run et quand Rick récupère Jerry du Jerrycare, il se heurte à l’autre version de lui et Morty; il demande « combien de personnes votre Morty était-elle responsable de la mort aujourd’hui? » et cela m’a fait réfléchir. «

Tout au long de l’épisode de la saison deux, Jerry (Chris Parnell), le père volontaire de Morty, est jeté dans une garderie multidimensionnelle, qui abrite Jerries de différentes dimensions tandis que son fils et son beau-père poursuivent leurs folles aventures.

Maintenant avec une confirmation de 60 épisodes en production après la fin de la saison 4, Rick et Morty continueront d’explorer les facettes les plus sombres de ses personnages complexes.

