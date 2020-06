Rick Riordan dit que les films de «Percy Jackson» sont son «travail de la vie passant par un hachoir à viande»

Dans une déclaration officielle, Le flash showrunner a expliqué pourquoi Hartley Sawyer a été licencié. Sawyer a rejoint Le flash dans la saison 4, l’ancien policier devenu enquêteur privé Ralph Dibny. Le personnage a évolué en son personnage de super-héros de bande dessinée, l’homme allongé, au cours de la saison et a été un joueur récurrent de l’émission de télévision de The CW depuis. Ce ne sera plus le cas lorsque Le flash revient pour la saison 7, après que Sawyer a été officiellement licencié de la série.

L’annonce a été faite en réponse aux anciens tweets racistes et misogynes de Sawyer refaisant surface en ligne et a été confirmé par une déclaration conjointe publiée par Warner Bros.TV, Berlanti Productions et Wallace (qui a repris Le flashShowrunner de la saison 6 après avoir été écrivain et producteur dans les saisons précédentes). Wallace a depuis publié une déclaration supplémentaire en ligne qui couvre sa propre réponse personnelle à la lecture des messages Twitter de Sawyer et le raisonnement derrière son licenciement.

En plus d’expliquer la situation avec Sawyer, Wallace a affirmé son engagement à embaucher plus «Des scénaristes, réalisateurs, acteurs et producteurs de tous les genres pour aider à raconter des histoires FLASH», et a exprimé son soutien au mouvement Black Lives Matter. Vous pouvez lire l’intégralité de son article (qu’il a tweeté) ci-dessous.

En plus d’être Le flashPremier showrunner noir de Black, Wallace a déjà été salué pour la façon dont il a permis aux personnages non blancs de la série (en particulier, les femmes de couleur) de briller depuis qu’il a pris le relais. La saison 6 a non seulement mis Iris West de Candice Patton et ses compétences en tant que journaliste au premier plan, elle lui a donné une équipe d’enquête à elle, composée d’Allegra Garcia et de Kamilla Hwang (Cecile Horton les aidant souvent dans leurs enquêtes). Cela était d’autant plus important à la lumière des expériences de Patton dans le passé. Lorsqu’elle a rejoint la série en tant qu’intérêt amoureux classique de Barry Allen (un personnage généralement décrit comme blanc dans l’univers DC Comics avant cette date), Patton a dû faire face à de nombreuses attaques racistes de la part des fans en ligne en réponse à son casting. Donc, son arrivée à jouer un rôle plus actif dans la saison 6 n’était pas seulement un développement attendu depuis longtemps, mais un geste bienvenu de la part de Wallace – qui suggère qu’il poursuivra son engagement à embaucher plus de créateurs noirs et bruns pour travailler sur le série allant de l’avant.

Quant à Sawyer, il a été le deuxième acteur à quitter le Arrowverse récemment, après que Ruby Rose ait quitté Kate Kane Batwoman. Dans ce cas, elle n’a pas été licenciée mais a été laissée après que des tensions sur le plateau (apparemment) BatwomanLes producteurs s’accordent pour ainsi dire sur une rupture mutuelle. La showrunner Caroline Dries a depuis confirmé Batwoman la saison 2 remplacera Kate par un tout nouveau personnage, plutôt que de refondre le rôle. Cela semble peu probable avec Le flash, alors que Ralph est toujours un élément central de Team Flash avant la saison 7, les chances sont donc plus favorables à une refonte ou à une radiation de la série. Même dans ce dernier cas, Team Flash ne fera pas de mal aux membres de la saison 7 grâce à des ajouts récents comme Chester P. Runk (un scientifique noir ringard qui a rejoint la série dans la saison 6).

Le flash la saison 7 devrait être diffusée sur The CW au début de 2021.

Source: Eric Wallace / Twitter

