Rick et Morty veulent se rafraîchir avec Pickle Rick Miracle Seltzer – / Film

Cela fait plus de trois ans que Rick et Morty nous a présenté Pickle Rick, la petite version saumurée du brillant mais dément Rick Sanchez. Après s’être transformé en cornichon pour tenter d’éviter d’aller à la thérapie familiale, Pickle Rick est devenu une sensation de la culture pop, et maintenant il y a des t-shirts, des figurines d’action, des peluches et même des Pringles inspirés par le scientifique mariné. Maintenant, l’amour pour Pickle Rick s’étend à l’eau de Seltz, grâce à une collaboration entre Adult Swim et Miracle Seltzer.

Pickle Rick Miracle Selzter

Dans le communiqué de presse officiel de Miracle Seltzer, ils ont expliqué comment ils avaient fait cela:

«Pour créer ce nouveau seltz, Miracle a contacté Pickle Juice, les créateurs originaux de la boisson de cornichon formulée pour soulager les crampes musculaires et reconstituer les électrolytes, pour créer une version enrichie en saveur de leur jus contenant de l’eau filtrée double, du vinaigre biologique, du sel, du bio huile d’aneth, potassium, zinc et vitamine C et E. Pickle Rick MIRACLE SELTZER est fait d’ingrédients biologiques certifiés USDA, sans sucre et sans caféine, sans arômes ni colorants artificiels. »

Cette version en édition limitée de Miracle Seltzer est lancée en conjonction avec le Adult Swim Festival, un événement virtuel qui se déroule en ligne via la chaîne YouTube Adult Swim sur 13 novembre et 14 novembre, et ce dernier se trouve être la Journée nationale des cornichons.

Vous pouvez commander un paquet de 12 de Pickle Rick Miracle Seltzer dès maintenant sur leur site Web pour 24 $, où ils ont également des produits Pickle Rick à vendre. Si vous préférez ne pas payer les frais d’expédition, vous pouvez également le récupérer dans certains magasins, notamment DashMart, Spencer’s Gifts et Extra Butter à New York, Braindead Studios et Burgerlords à Los Angeles, Sticky’s Finger Joint à New York et New York. Jersey, Hungry Ghost Press à Providence et Fetch Park à Atlanta.

Articles sympas sur le Web: